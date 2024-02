Antonella Clerici, week end con la figlia Maelle: il dettaglio che stupisce – Video

In un recente video sui social, Antonella Clerici si è mostrata insieme alla figlia. Ecco qual è il dettaglio che ha sorpreso i suoi fan.

Antonella Clerici è uno dei personaggi della tv che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Con la simpatia e la solarità che la rappresentano è infatti riuscita a conquistare il suo pubblico a più riprese e sempre in modo semplice e immediato. Tra i motivi per cui piace tanto, c’è anche il non fare mistero della sua vita, che mostra senza problemi (seppur sempre con la giusta privacy) sui social.

Un aspetto che la rende da sempre piuttosto amata e più seguita che mai. Proprio in uno dei suoi ultimi post, però, Antonella ha condiviso un semplice video che ha sorpreso molti dei suoi follower. E tutto per un dettaglio in particolare che riguarda la figlia.

Antonella Clerici e il video con la figlia che ha sorpreso tutti

Come molti sapranno, Antonella Clerici si trova a condividere spesso dei post con foto o video che la ritraggono sia nel quotidiano che durante il lavoro, o le prove dello stesso, come nel caso del tour del camerino. Con poche parole, la conduttrice è sempre in grado di emozionare, di raccontarsi a tutto tondo e di portare i tanti commenti da parte dei follower che la seguono con affetto ormai da diversi anni.

In questi giorni, Antonella ha scelto di condividere un video sicuramente importante, nel quale si mostra insieme alla figlia Maelle. Le due, come spiegato nel post, si trovano a vivere Roma da turiste, andando in giro e passando ovviamente dal mare, prima di far rientro nella casa nel bosco.

Un percorso ripreso in più punti nei quali la figlia la rincorre o le cammina accanto. In ogni caso, c’è un dettaglio che ha sorpreso tutti e che ha portato a diverse interazioni che riguarda proprio Maelle. La figlia di Antonella Clerici, com’è visibile nel video, è infatti ormai più alta della mamma. Un particolare che si nota subito e che per questo ha suscitato un certo stupore.

Insomma, con un solo semplice post, Antonella è riuscita ad emozionare tutti. Un po’ per quanto ha scritto, un po’ per il video stesso e la dolcezza che esprime e un po’ per la crescita di Maelle che, per chi segue la Clerici da diversi anni, sarà apparsa comunque sorprendente e, dunque, degna di nota.