Antonella Clerici, il tour del camerino in Rai è boom di like: tra vestiti da sogno e ricordi

Antonella Clerici ha svelato tutti i segreti del suo camerino in RAI e i social sono impazziti: cosa c’è (e cosa manca) nel suo piccolo regno.

Storico volto femminile della televisione di Stato, Antonella Clerici è tornata ormai da diversi anni alla conduzione di un programma della fascia del mattino tutto incentrato sulla cucina, sugli amici e sul racconto dei buoni sentimenti.

È Sempre Mezzogiorno è una trasmissione la cui idea è nata in quarantena, mentre il Covid obbligava la Clerici a rimanere nella sua Casa nel Bosco di Arquata Scrivia, dove vive insieme all’imprenditore Vittorio Garrone, ai figli che lui ha avuto dal primo matrimonio e a Maelle, nata dall’unione della stessa con il ballerino Eddy Martens.

Inizialmente, Antonella sperava di poter realizzare il programma direttamente nella sua abitazione, nella grande cucina della Casa nel Bosco. Ma il progetto risultava troppo complicato da mettere in atto e, per questo, la presentatrice ha dovuto “rassegnarsi” a spostarsi nuovamente in uno studio televisivo.

Quest’ultimo, però, è stato allestito in modo da ricordare davvero un bosco e, considerando quanto tempo la Clerici vi trascorre, si può dire anche che sia diventato la sua casa. Anche per questo, la conduttrice si è ormai guadagnata un camerino di tutto rispetto!

Il tour del camerino di Antonella Clerici

Da qualche tempo, Antonella Clerici è approdata su Tik Tok, con un buon successo: la conduttrice ha deciso di utilizzare il social per svelare tanti piccoli dietro le quinte e raccontare varie curiosità della sua vita. Uno dei video che ha avuto più riscontri è stato proprio il tour del camerino in cui Antonella prepara tutti i suoi show, da È Sempre Mezzogiorno fino a The Voice.

La presentatrice ha mostrato innanzitutto gli stand con i suoi abiti di scena: ha spiegato che sfoggia gli stessi capi più volte, combinandoli tra loro per formare look sempre nuovi, ma è assolutamente contraria a indossare un vestito una singola volta e poi metterlo via.

A completare i suoi outfit super colorati, ci sono anche moltissimi stivali camperos in tutte le tonalità e le possibili fantasie: sono il tratto distintivo della trasmissione dal momento che, come ha spiegato Antonella, “qui siamo nel bosco” e di certo non si può stare con i tacchi a spillo!

Oltre alla sezione degli abiti, la Clerici ha fatto vedere la sua toelette, dove si trucca per lo show e dove ogni giorno studia il copione, e il salottino in cui si fanno le riunioni di produzione per definire i dettagli di ciascuna puntata. La chicca assoluta, però, sono le fotografie che ripercorrono le tappe della luminosa carriera della conduttrice ma soprattutto i quadri che incorniciano le gaffe che hanno fatto la storia. Una su tutte? “Non posso vivere senza ca…”.