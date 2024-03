Amici 23, Gaia scoppia in lacrime dopo la decisione dell’insegnante: “Mi sento ridicola”

E’ tra le protagoniste di questa edizione di Amici e, nelle ultime puntate, non è riuscita a trattenere le lacrime: le difficoltà di Gaia

E’ ufficiale: siamo ormai entrati nel vivo del programma di Amici di Maria De Filippi e, soprattutto, con l’inizio del serale abbiamo tutti messo piede anche in una delle fasi più cruciali e importanti del programma. Dopo il pomeridiano, che funge più da scuola per i giovani allievi che decidono di partecipare al talent, il serale ha più le fattezze di un lavoro da professionisti e soprattutto di prepararli a quello che è il mondo fuori.

Insomma, da anni ormai il serale rappresenta in un certo senso il grande traguardo di Amici e, soprattutto, il momento in cui i giovani allievi in corso devono riuscire a superare i propri limiti per diventare gli artisti che sognano di essere da sempre. Questo però, come ben sappiamo, non accade mai senza qualche piccolo ostacolo da abbattere o difficoltà da superare, proprio com’è successo in questi giorni a una delle concorrenti più amate di questa edizione. Per scoprire cosa è successo alla ballerina Gaia, continuate a leggere insieme a noi.

Una delle concorrenti più amate, è proprio lei

Sarà per l’animo buono e ingenuo che ha sin da subito mostrato ai nostri occhi, riuscendo ad abbattere così anche la distanza creata dalle telecamere. Sarà per la simpatia e soprattutto per la spontaneità dimostra nonostante il contesto, ma non c’è dubbio che proprio Gaia (ballerina di Raimondo Todaro) sia riuscita a entrare nei cuori di tutti i fan del programma, che ora non possono fare a meno di tifare per lei e sperare che riesca ad arrivare il più vicino possibile alla coppa.

Nel corso del pomeridiano, infatti, la giovane non si è mai nascosta ma anzi ha sempre parlato delle sue insicurezze che spesso nella vita l’hanno frenata: nella vita privata, quando faticava a innamorarsi e lasciarsi andare (fino a riuscirsi proprio all’interno della casetta con il cantante Mida) ma anche nella danza. Il serale, tuttavia, la sta mettendo a dura prova.

Gaia e le sue lacrime: la ballerina si racconta

Come ben sappiamo, d’altronde, il serale di Amici ormai da qualche anno è caratterizzato dalla presenza costante e ormai ben conosciuta dei famosi guanti di sfida lanciati dagli insegnanti. Ed è proprio uno, inviato dalla maestra Celentano, che sembrerebbe aver messo non poco in crisi Gaia. All’interno della sfida proposta, che avrebbe visto fronteggiarsi la ballerina di Raimondo Todaro con quella invece della maestra, ovvero Marisol, l’elemento centrale era la presenza della lap dance.

Un tipo di danza che, come richiesto dalla maestra Celentano, dovrebbe essere accompagnato anche da uno specifico abbigliamento (ovvero top e culotte) per mostrare sensualità e sicurezza sul palco. Ma che, al contrario, ha contribuito a far sentire non poco in difetto la ballerina Gaia che, in lacrime, ha confessato di sentirsi “ridicola e brutta”. La giovane è riuscita a ritrovare il sorriso solo grazie al supporto della compagna di avventura, Marisol, ma solo la puntata di sabato ci dirà quale sarà l’esito della sua esibizione.