Re Carlo, torna in pubblico insieme a Camilla dopo l’annuncio del cancro: Kate e William assenti

Il 2024 si sta rivelando non poco spietato con la famiglia reale, ma la monarchia inglese non sembra arrendersi: la reazione di Re Carlo

Come tutti noi ben sappiamo, questo nuovo anno si sta rivelando piuttosto complesso e soprattutto ostico per i membri della famiglia reale. I mesi scorsi, infatti, sono stati caratterizzati da una vera e propria sequela di cattive notizie, e tra le più importanti (oltre che sconvolgenti anche per tutti noi) non possiamo certo fare a meno di pensare proprio a quelle riguardanti Re Carlo e la principessa Kate.

Proprio loro, infatti, rappresentano due dei volti più noti e simbolici di questi ultimi decenni della corona inglese, eppure il 2024 con loro si sta rivelando tutt’altro che clemente. L’anno è infatti iniziato con la malattia di Re Carlo, che come lui stesso ha annunciato pare trattarsi di cancro. E soprattutto con un’improvvisa operazione alla principessa Kate, che solo nelle ultime settimane ha purtroppo confessato di condividere la stessa sorte del Re.

Re Carlo, apparizione in pubblico per Pasqua

Insomma, non tira di certo una bella aria a Palazzo ma nonostante le evidenti difficoltà di questo 2024 sembra proprio che la famiglia reale non abbia intenzione di demordere e soprattutto abbia tutto il desiderio di rimettersi in piedi quanto prima. A darne una dimostrazione è proprio Re Carlo in persona, che in occasione della tradizionale messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio a Windsor ha fatto una breve ma sorridente apparizione.

Un gesto, questo, che senz’altro sua madre ed ex regina Elisabetta II avrebbe accolto e approvato. Ci sono doveri, come lei stessa ha sempre detto, che un reale non può mai mettere in secondo piano: e l’importanza di mostrarsi in pubblico è senza dubbio tra questi. Re Carlo, in questo, ha dimostrato di essere all’altezza degli insegnamenti ricevuti e soprattutto ha affermato di essere pronto a mettercela tutta per affrontare al meglio le cure.

Un’assenza importante non sfugge

Diversa, invece, sembra essere la situazione per quanto riguarda la principessa Kate. A differenza del suocero e sovrano, infatti, la donna aveva in un primo momento scelto una via più discreta, preferendo tacere la propria condizione di salute. È proprio questo, probabilmente, ha fatto sì che diventasse l’indiscussa protagonista delle cronache nelle ultime settimane.

Nonostante, recentemente, abbia deciso di condividere le proprie condizioni di salute e soprattutto recenti scoperte anche con il resto del mondo, per le vacanze di Pasqua la principessa Kate ha preferito mantenere questa condotta di riservatezza e dunque è rimasta in famiglia, senza apparizioni pubbliche (al momento, infatti, nella sua agenda non sembrano esserci visite o uscite programmate in vista).