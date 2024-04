Piano cottura, puliscilo nel modo corretto: ho utilizzato un semplice trucco ed il risultato è stato favoloso

Esiste un semplice ed efficace metodo per provvedere alla pulizia del piano cottura: gli ingredienti necessari e come agire in poche mosse.

La cucina è senza dubbio una delle stanze più utilizzate della nostra abitazione. Qui cuciniamo, mangiamo, conserviamo i cibi e svolgiamo altre attività nel corso della giornata. Per questo motivo è necessario sempre provvedere ad un attenta e frequente pulizia non trascurando nessuna zona.

Tra queste rientra sicuramente il piano cottura che merita una particolare attenzione dato che tende facilmente a sporcarsi. Per evitare che le incrostazioni e le macchie diventino sempre più difficili da rimuovere, bisogna agire tempestivamente, ma come? Con un metodo naturale che vi illustrerò a breve.

Piano cottura, come pulirlo correttamente

Pulire il piano cottura a volte può apparire un’operazione molto noiosa e difficoltosa, ma adottando alcune accortezze si possono ottenere risultati eccezionali e impiegando poco tempo. Il primo consiglio è quello di agire tempestivamente, dopo aver cucinato, per evitare che le incrostazioni diventino difficile da rimuovere.

Per quanto riguarda il metodo, non sarà necessario acquistare prodotti specifici in supermercato, ma come capita spesso per le pulizie di casa, ad esempio per il forno, potremmo affidarci a prodotti naturali. Ma di quali stiamo parlando?

Il metodo per pulire il piano cottura

Come abbiamo precedentemente detto il piano cottura merita una certa cura, pulirlo tempestivamente ci aiuta a non accumulare grasso ostinato. In merito un valido aiuto per ovviare al problema potrebbe essere il bicarbonato, serviamoci di un cucchiaio dell’ingrediente e collochiamone un po’ sui punti più critici. In alternativa, si può pensare di preparare una pasta con acqua e bicarbonato, miscelando i due ingredienti si otterrà un sorta di crema da collocare direttamente sul piano cottura.

Prima di procedere con il risciacquo è bene attendere circa 10 minuti. Infine, sarà necessario procurare solo un panno in microfibra per rimuovere eventuali tracce di bicarbonato. Caso diverso per i fornelli, qui possiamo intervenire utilizzando un altro ingrediente stiamo parlando dell’aceto di vino bianco (4 bicchieri) da diluire in una pentola con acqua. Prima di utilizzare la soluzione naturale è bene lasciarla bollire. Infine, lasciamo raffreddare e versiamo la soluzione all’interno di una grande bacinella e lasciamo in ammollo le parti dei fornelli per circa 60 minuti. Trascorso il tempo necessario, procediamo risciacquando tutto. Questo metodo ci permetterà di avere un piano cottura brillante e privo di aloni.