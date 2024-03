Forno, ora lo pulisco in pochi minuti e con prodotti naturali: è tornato nuovo come un tempo

Forno io lo pulisco così, tutti i metodi che utilizzo da anni e che si rivelano salvifici per il mio elettrodomestico: i dettagli e gli ingredienti naturali che utilizzo.

Durante le festività pasquali metteremo a “dura prova” il nostro forno. Sono moltissimi, infatti, quelli che si cimenteranno nella preparazione di varie ricette e per cuocerle useranno l’elettrodomestico. Indubbiamente, però, quest’ultimo merita dopo una profonda pulizia affinché cattivi odori e incrostazioni vadano definitivamente via.

Una cosa, però, bisognerebbe tenerla a mente se vogliamo occuparci di questa mansione: non sarà necessario ricorrere all’utilizzo di prodotti costosi, anzi, è possibile intervenire scegliendo ingredienti naturali. Non preoccupatevi l’ottimo risultato sarà garantito. Da tempo, utilizzo questi metodi e chiunque mi chiede consigli.

Forno, puliscilo seguendo i miei consigli

In questi giorni di festa ci apprestiamo a trascorrere diverso tempo davanti ai fornelli, questo inevitabilmente ci porterà ad utilizzare il forno, specie se l’obiettivo è quello di preparare pietanze come le lasagne o le patate, ma finito il pranzo o la cena inevitabilmente ci ritroveremo a dover fare i conti non solo con una montagna di piatti da lavare, ma anche ad eliminare le incrostazioni dall’elettrodomestico.

Il nostro consiglio è quello di non rimandare per troppi giorni questa mansione, il motivo è semplice le macchie e i cattivi odori non andranno via velocemente. Per fortuna, come accade per la pulizia delle piastrelle della cucina, non è necessario ricorrere all’utilizzo di prodotti costosi, ma possiamo fare riferimento a rimedi naturali. Scopriamo quali sono e che passaggi dobbiamo seguire.

Come pulire il forno utilizzando metodi naturali?

In questo contesto non possiamo citare la soluzione da preparare con sale e bicarbonato, possiamo a tal proposito creare una miscela: in una tazza aggiungiamo acqua calda e due cucchiai dei prodotti appena citati, mescoliamo per qualche secondo e collochiamo il nostro prodotto sulle pareti dell’elettrodomestico. Lasciamo agire per circa 60 minuti e poi procediamo risciacquando.

In alternativa, possiamo utilizzare il limone, l’ingrediente è in grado di eliminare i cattivi odori. In questo caso, dobbiamo ricavarne il succo da tre agrumi e, una volta pronto, possiamo procedere versando il tutto all’interno di una teglia. Successivamente azioniamo il forno a 150 gradi e lasciamo agire il limone per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, dobbiamo far raffreddare l’elettrodomestico e in seguito procedere passando un panno umido al suo interno.

I metodi non sono ancora finiti possiamo procedere con l’utilizzo di aceto e sale, in questo caso prepariamo la miscela e versiamola all’interno di un flaconcino spray: diluiamo 4 cucchiai di sale in un bicchiere di aceto. Come va utilizzata? Semplice, basterà nebulizzare la soluzione sulle pareti del forno e attendere circa 20 minuti prima di procedere con il risciacquo. Questi metodi si rivelano veramente utili e il forno una volta per tutte sarà libero da incrostazioni e cattivi odori.