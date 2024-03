Pasqua e Pasquetta, le previsioni meteo per le festività pasquali

E’ sempre più imminente il tanto atteso fine settimana di Pasqua, ma quali sono le previsioni meteo per queste giornate? Scopriamole insieme

Arriva la Pasqua e, insieme a lei, anche il timore per quanto riguarda le previsioni meteo. Non è certo un mistero che, un po’ per coincidenza un po’ per il fato, ogni anno in questo tanto atteso primo ponte dell’anno il meteo sia sempre avverso. Insomma, ormai è diventata quasi una tradizione annuale e che tutti noi aspettiamo con un pizzico di rassegnazione.

A discapito delle nostre tante organizzazioni, infatti, e nonostante il bel tempo che di solito precede e segue anche le festività pasquali, nelle due giornate di Pasqua e Pasquetta sembra che tutto intorno si impegni per metterci i bastoni tra le ruote. Ma sarà così anche per quanto riguarda quest’anno? Scopriamo insieme cosa dobbiamo aspettarci dal meteo.

La paura del meteo è dietro l’angolo

E’ ufficialmente arrivato il momento di fare il conto alla rovescia: dopo tanta attesa, infatti, possiamo adesso goderci finalmente un ponte in questo nuovo anno e dunque staccare la spina dalla quotidianità che spesso può apparire asfissiante e soprattutto opprimente per tanti di noi. Stiamo parlando proprio dell’arrivo ormai imminente delle festività pasquali e soprattutto delle mille organizzazioni che tutti noi non vediamo l’ora di poter mettere in atto per poterci godere questo piccolo ponte.

Con l’arrivo delle festività Pasquali, infatti, si palesa davanti a noi l’occasione innanzitutto di poter godere di un fine settimana più lungo del solito grazie alla presenza della Pasquetta nella giornata di lunedì. E, in secondo luogo, di poterci organizzare con familiari e amici proprio per poter celebrare queste giornate, divertirci e anche crearci qualche ricordo indimenticabile. Proprio per questo motivo, il timore più grande che abbiamo tutti noi in queste giornate riguarda proprio quello che le previsioni meteo hanno in serbo per noi.

Meteo e previsioni per Pasqua

Ebbene, arriviamo subito al dunque e soprattutto cerchiamo di capire se potremo continuare a organizzarci per festeggiare le giornate di pasqua e pasquetta all’aperto o se, come spesso è capitato, saremo costretti a cambiare i nostri piani all’ultimo. Secondo quanto emerso dalle prime analisi delle previsioni meteo, pare proprio che il nostro bel paese nel prossimo fine settimana sarà diviso perfettamente in due.

Nel corso di queste giornate, infatti, il Mediterraneo centrale sarà minacciato da un promontorio dell’anticiclone africano, generando così ondate di calore soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e delle due isole. Attenzione però, a discapito di queste possibili buone notizie, non è ancora detta l’ultima parola, e gli esperti avvisano anche in merito alla possibilità di incontrare un tempo più instabile a causa di un ciclone presente nell’Oceano Atlantico e che potrebbe portare al verificarsi di alcuni rovesci temporaleschi proprio nelle regioni del Nord-ovest. Il tempo. dunque, si manterrà instabile anche per quanto riguarda la giornata di Pasquetta, mettendo così a rischio anche la parte più a sud del Paese.