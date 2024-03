Pasqua a tavola senza rinunce: ecco i consigli giusti per togliersi ogni sfizio senza ingrassare

Passare la Pasqua a tavola è una tradizione consolidata, ma quali sono le regole da seguire per non ingrassare?

Quando si presentano le feste comandate, i pranzi tradizionali sono un momento immancabile della vita familiare, a cui sarà molto, molto difficile dire di no. In genere, nel corso delle festività si preparano piatti estremamente ricchi, conditi e calorici, senza contare naturalmente le grandi quantità di dolciumi che vengono associati ad ognuna.

Proprio per questo motivo, è necessario mettere a punto una vera e propria strategia per evitare di mangiare troppo e ritrovarsi inevitabilmente fuori forma dopo diversi giorni di “abbuffate” senza controllo. Fortunatamente, esistono delle regole molto utili che non andrebbero applicate soltanto durante le feste: possono fare la differenza in tutte quelle occasioni durante le quali non possiamo fare a meno di partecipare a pranzi molto abbondanti.

Pasqua: le regole per mangiare senza ingrassare

Quando ci si mette a tavola durante le feste, mangiare non è necessariamente l’obiettivo finale dell’evento. Al contrario, gustarsi il cibo preparato insieme è solo un pretesto per momenti di allegria e di convivialità. Per questa ragione, non mangiare affatto o mangiare con i sensi di colpa rovina il momento che dovremmo goderci insieme alle persone più care.

Per evitare di farlo, sarà bene avere un piano ben definito, così da poterci gustare tutto quello che desideriamo (o quasi) senza necessariamente intaccare la linea. Per prima cosa, bisognerà fare a meno di mangiare tra un pasto e l’altro. Ognuna delle portate principali della giornata, durante le feste, sarà molto calorica. Questo significa che continuare a rimpinzarsi tra un piatto e quello successivo non farà che aumentare l’apporto di calorie.

Meglio non mangiare da soli e, al contrario, utilizzare il momenti del pasto essenzialmente per socializzare e godersi il momento. Una volta seduti a tavola, sarà necessario diminuire le porzioni e assaggiare un po’ di tutto. In questo modo, avremo la sensazione di non esserci persi nulla e, allo stesso tempo, il senso del nostro gusto sarà molto appagato perché sperimenterà tanti sapori differenti, che aumenteranno la sua soddisfazione e sazietà.

Infine, bere molta acqua prima, durante e dopo i pasti ci aiuterà a ingerire meno cibo e, di conseguenza, meno calorie perché lo stomaco sarà piuttosto gonfio d’acqua e, quindi, avremo una maggiore sensazione di sazietà. L’ideale è, in conclusione, bere almeno un bicchiere d’acqua prima di cominciare a mangiare.