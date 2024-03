Nuovo bonus fino a 150 euro, i requisiti e come fare domanda: tutti i dettagli

Lo sapevi che potrebbe esserci la possibilità per alcuni di noi di godere di un nuovo, ghiottissimo bonus da 150 euro? Come fare

Il 2024 inizia e procede senza dubbio col botto, grazie all’arrivo di tanti e interessantissimi bonus pensati proprio per noi e con lo scopo di aiutarci nella vita di tutti i giorni. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi di un aiuto economico molto particolare e soprattutto specifico, che potrebbe interessare una categoria di persone: ma di cosa stiamo parlando?

Ebbene, se anche voi volete rientrare tra i fortunati che potrebbero ora ricevere ben 150 euro, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi: scopriamo insieme di cosa si tratta e soprattutto quali sono i requisiti per poter essere considerati idonei alla domanda e percezione.

Bonus, in arrivo ben 150 euro: cos’è

Cominciamo subito col cercare di capire di cosa parliamo quando facciamo riferimento all’avvento di un nuovo, interessantissimo bonus che potrebbe fare la differenza per tanti di noi. Nello specifico, infatti, stiamo parlando del cosiddetto bonus gite scolastiche, che potrà dunque essere richiesto da tutte quelle famiglie che hanno figli ancora alle scuole medie superiori. Si tratta, come possiamo ben immaginare, di una finestra fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione del Merito, il cui obiettivo è proprio quello di riuscire ad agevolare e sostenere la partecipazione dei giovani studenti a viaggi di istruzione e visite didattiche.

Stiamo parlando, dunque, di ben 150 euro che potrebbero fare la differenza per tantissimi giovani studenti che provengono da famiglie che si trovano in un momento di difficoltà ma che, non per questo motivo, devono correre il rischio di venire esclusi o ancora di venirsi negate delle opportunità di apprendimento e accrescimento culturale. Attenzione però, perché qualora si avessero più figli in età da bonus, allora le famiglie dovranno presentare la richiesta per ognuno di questi e non dunque una sola volta.

I requisiti per ottenere il bonus

Ma arriviamo adesso a uno dei fattori senz’altro più cruciali quando si parla della possibilità di percepire e dunque di godere di bonus e aiuti economici, vale a dire quali sono i requisiti per poter presentare domanda e dunque essere considerati idonei. Chiaramente, e come abbiamo già detto, i figli in questione devono essere in età da scuola media superiore ma questo non è l’unico requisito richiesto.

Anche il fattore economico gioca un ruolo molto importante e, proprio per questo motivo, tra i requisiti vi è quello inerente all’ISEE che non deve superiore la soglia massima dei 15 mila euro. Per finire, scopriamo ora cosa bisogna fare per poter presentare domanda: innanzitutto, le domande apriranno proprio oggi, ovvero il 27 marzo, e scadranno il 31 maggio alle ore 17. Per potersi candidare, è necessario collegarsi alla Piattaforma Unica “Famiglie e Studenti” e presentare lì la documentazione necessario.

Attenzione però, perché c’è un dettaglio molto importante e che proprio non potete dimenticare o sottovalutare per quanto riguarda l’erogazione di questo interessantissimo bonus per i nostri figli. I contributi verranno assegnati, infatti, fino a esaurimento: proprio per questo motivo, il nostro consiglio è quello di affrettarvi quanto prima così da non correre il rischio di venire esclusi dalla possibilità di percepire questi 150 euro.