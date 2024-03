Arrivano i bonus poco conosciuti ma che possono farti risparmiare migliaia di euro

Scopri subito a quali bonus del Fisco hai diritto e risparmia una valanga di soldi grazie alle detrazioni: ecco la lista completa.

Non tutti sanno dell’esistenza di queste speciali agevolazioni dello Stato. Verifica se ne hai diritto e approfitta delle ottime possibilità di risparmio, messe a disposizione dalla legge in materia fiscale, per tante categorie di contribuenti italiani.

Con i bonus è possibile detrarre il canone di affitto per i giovani, le spese pagate agli intermediari finanziari, quelle per gli studenti universitari fuori sede, i costi sostenuti per gli asili nido, per l’assistenza personale, le spese sanitarie per disabili, l’assicurazione Inail per le casalinghe, e tante altre uscite che possono andare in detrazione: ecco di quali si tratta ed entro quale soglia scatta.

Bonus, tutte le agevolazioni fiscali che in pochi conoscono

Il Fisco, in base alle vigenti leggi in materia, mette a disposizione dei contribuenti diversi tipi di bonus. Non tutti, però, sono noti ai cittadini, i quali rischiano di lasciarsi sfuggire preziose occasioni di risparmio. Per questo motivo è bene conoscere i dettagli e le possibili spese detraibili.

Ecco quali sono i bonus in questione e le uscite che si possono scaricare nel modello 730. Scopri se ne hai diritto.