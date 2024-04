La società italiana assume a tempo indeterminato: i requisiti e come candidarsi

Una nota società italiana ha aperto nuove posizioni lavorative, assumendo a tempo indeterminato: scopriamo di quale si tratta, i ruoli attivi, i requisiti per accedervi e come candidarsi.

Se si è in cerca di un nuovo impiego, un’importante società italiana apre nuove posizioni. Si tratta dell’Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato, che in questo periodo sta cercando delle figure di diversi livelli da assumere con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Anas sta ampliando il suo staff, ricercando personale specializzato, destinato a ricoprire le figure Ispettori di opere d’arte junior e senior che dovranno lavorare in molteplici cantieri sparsi per tutto lo Stivale. Le posizioni prevedono contratti di lavoro part-time e full time, comportando anche una formazione pratica e teorica preliminare. Sono 42 le posizioni aperte dal colosso italiano (scopri qui un bonus importante legato al mondo del lavoro).

Anas e le nuove posizione lavorative: i requisiti e come candidarsi

Le figure che cerca Anas devono seguire un percorso formativo destinato al rilascio di una certificazione ad hoc. Per candidarsi alle offerte lavorative della società è necessario essere ingeneri iscritti all’albo e avere alle spalle diversi anni di esperienza nei settori della progettazione o nella realizzazione di opere civili.

Per quanto riguarda le posizioni aperte, la società cerca Ispettori di opere d’arte senior, che devono eseguire e pianificare attività di ispezioni coordinandosi con il responsabile mp. Inoltre, si occupano di caricare i dati negli archivi digitali e nei sistemi aziendali, prendono in esami i siti. I cantieri in cui si cerca personale sono in tutta Italia (escluso il Trentino Alto Adige). Per candidarsi alle selezioni è necessario accedere al sito di Anas. Il termine massimo è il prossimo 12 maggio (scopri qui un importante incentivo).

Anas: altri dettagli sulle nuove assunzioni

Anas non cerca solo Ispettori di opere d’arte senior, ma anche junior che andranno a occuparsi di strutture territoriali quali Molise, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta e altre regioni ancora. In questo caso, il termine massimo per candidarsi era lo scorso 2 aprile.

Per poter accedere alle posizioni di Anas è necessario non essere stati licenziati in precedenza dalla società. Chi è già impegnato nel Gruppo Ferrovie di Stato potrà candidarsi: le figure saranno valutate per la mobilità interna aziendale.