Bonus fino a 3.600 euro, i requisiti e come richiederlo: tutto quello che c’è da sapere

Tempo disponibile fino al 31 dicembre 2024 per presentare la domanda del bonus asilo nido: tutto quello che devi sapere e di cosa tenere conto.

Ancora c’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare la domanda per il bonus asilo nido, ma anche per richiedere il supporto presso la propria abitazione. Nel dettaglio, parliamo di due diversi contributi che prevedono un supporto per il pagamento delle rette di asilo nido privati e pubblici e l’altro bonus riguarda l’assistenza domiciliare per tutti quei bambini che hanno meno di tre anni e che sono affetti da alcune patologie croniche.

In merito, l’INPS ha rivelato tutti i dettagli per quanto riguarda i requisiti e come presentare domanda. Scopriamo, dunque, come inoltrare la domanda e a chi è rivolto il bonus.

Bonus asilo nido tutto quello che c’è da sapere

Il bonus asilo nido, come il nuovo bonus gasolio, è uno dei diversi sussidi stanziati dal Governo. Questo si differenzia in base all’Isee di chi lo richiede: destinati 3mila euro, in rate mensili da 272,73 euro, quando si ha un Isee fino a 25.000,99 euro. Mentre sono previsti 2.500 euro e rate da 227,27 euro a chi possiede un Isee che va dai 25.001 fino ad arrivare a 40.000 euro. Infine, 1500 euro e rate da 136,37 per chi ha l’Isee che supera i 40mila euro.

In questo caso, è bene specificare che per chi ha figli nati nel 2024 potrà ottenere un massimo di 3600 euro, ma attenzione l’Isee in questo caso non deve superare i 40.000 euro e, inoltre, all’interno del nucleo familiare deve essere presente un altro figlio con età inferiore a dieci anni.

La domanda può essere presentata dal genitore, ma anche dalla persona affidataria entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Le richieste andranno presentata presso un patronato o in via telematica sul sito Inps.

Come fare domanda di supporto in casa

Attenzione nel caso di domanda di contributo per usufruire delle forme di supporto presso la propria casa, è necessario inoltrare un’attestazione, quest’ultima deve essere rilasciata dal pediatra. Cosa bisognare dichiarare? Il medico dovrà attestare che per l’intero anno il bambino non ha la possibilità di frequentare gli asilo nido a causa della malattia cronica di cui è affetto. Questa domanda dovrà essere mandata entro il 31 luglio 2025.