Eleonora Giorgi operata per rimuovere il tumore, come sta l’attrice: le parole del figlio Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi operata nelle ore scorse per la rimozione di un tumore: come sta l’attrice? Le parole del figlio Paolo.

Si è sottoposta a operazione per rimuovere un tumore al pancreas, l’attrice Eleonora Giorgi, la quale, solo pochi mesi fa, aveva annunciato di essere malata. L’intervento, avvenuto da pochissimo, è stato molto delicato, così come aveva annunciato la diretta interessata in una recente intervista nella trasmissione della Toffanin “Verissimo”.

“Ho paura, ma mi abbandonerò” aveva detto, in quell’occasione, “Sono cose che capitano, non posso arrabbiarmi, ho avuto tanto bene dalla vita e ora devo affrontare il male”. E poi, nell’intervista, la Giorgi aveva detto che si sarebbe affidata completamente alle cure dei medici e alla scienza, fiduciosa dell’esito positivo. Ma ora che l’operazione è stata affrontata, come sta? Ne ha parlato il figlio Paolo Ciavarro sul suo profilo social.

Paolo Ciavarro rompe il silenzio e racconta come sta sua madre Eleonora Giorgi, operata per un tumore

Il figlio di Eleonora, Paolo Ciavarro, che abbiamo imparato a conoscere, qualche anno fa, grazie alla partecipazione al Grande Fratello, dove ha trovato l’amore, e nel suo ruolo nel programma di Canale 5 “Forum”, ha raccontato come sta sua madre. Tramite una storia di Instagram, ha informato il pubblico sulle condizioni post operatorie della Giorgi.

L’operazione, avvenuta lo scorso 26 marzo, è andata bene, come ha sottolineato lo stesso Paolo prima in una storia e poi tramite un post: “Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza”. Dunque, le parole del ragazzo fanno ben sperare. Nelle ultime ore, anche la sua compagna Clizia ha dedicato un messaggio di vicinanza all’attrice in convalescenza.