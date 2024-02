Clizia Incorvaia pazzesca con il nuovo look: la maxi frangia è il trend dell’inverno 2024

Clizia Incorvaia ha lasciato tutti di stucco con il suo nuovo look. La bella inluencer ha lanciato un vero trend, ma che cosa ha fatto?

Ormai non si fa altro che parlare di lei, e non soltanto per i suoi successi in campo professionale. Clizia Incorvaia, infatti, è diventata una star a tutti gli effetti, complici non soltanto la sua bellezza incredibile ma anche la simpatia e la genuinità che la caratterizzano.

La grande fama per la bella Clizia è arrivata qualche anno fa, grazie ad un’esperienza che le ha cambiato la vita. Si tratta del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che le ha permesso di conoscere l’amore della sua vita. Dopo il matrimonio fallimentare con Francesco Sarcina (il leader de Le Vibrazioni dal quale ha avuto la figlia Nina), la Incorvaia si è legata a Paolo Ciavarro.

Nonostante la differenza d’età tra i due (43 anni lei e 32 lui), formano una splendida doppia e la loro storia va avanti ormai da diverso tempo. Clizia e Paolo sono così innamorati da aver messo al mondo il piccolo Gabriele e da aver deciso di convolare a nozze. Oggi, però, tutti conoscono la Incorvaia non solo per i gossip sul suo conto ma anche per l’enorme fama che l’ex gieffina vanta sui social. Proprio qui la splendida artista è apparsa con un look che non è di certo passato inosservato, di che cosa si tratta?

Clizia Incorvaia, il suo look detta moda

Come già accennato, la Incorvaia è una vera star del web. Qui, per mezzo del suo profilo su Instagram, Clizia interagisce spesso con i tantissimi fan che la seguono, mostrandosi nei diversi momenti della sua vita quotidiana. Sono stati proprio i followers più attenti ad aver notato il nuovo look della celebre influencer, che ama giocare con la sua immagine.

Da sempre fedele al suo biondo chiarissimo, negli anni la Incorvaia ha cambiato spesso acconciatura. Dai capelli cortissimi fino alla chioma lunga e mossa, passando per un taglio medio appena sotto le spalle, Clizia non si prende mai troppo sul serio e ama sperimentare su se stessa. È il caso della frangetta, che ha sfoggiato di recente in alcune foto sui social.

Per la precisione, la futura moglie di Paolo Ciavarro ha scelto un taglio di gran moda nel 2024, che prevede una chioma lunga e una frangetta leggera che cade sugli occhi. Clizia Incorvaia è una grande appassionata di moda e il suo stile inconfondibile è ormai copiatissimo da migliaia di fan. Grazie ai social, poi, l’influencer friulana d’origine ma siciliana d’adozione non smette mai di stupire i suoi affezionatissimi followers.