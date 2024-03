Dispensa in cucina, il trucco semplice ed efficace per tenerla in ordine

Dispensa in cucina, tutto quello che dovresti sapere prima di posizionare gli alimenti: la mini-guida che ti aiuterà a tenerla in ordine.

Chiunque in casa e, più nello specifico in cucina, possiede una dispensa. Non importa che quest’ultima sia di piccole o di grandi dimensioni, ciò che conta è averla ben organizzata per diversi motivi. In sintesi, avere una disposizione chiara ci aiuta a non perdere di vista gli alimenti che conserviamo evitando così di ridurre anche i rifiuti, il motivo?

Non avere contezza di ciò che conserviamo all’interno della dispensa ci porterà ad acquistare alimenti e così facendo si rischierà di far scadere quello che già si ha. Scopriamo, dunque, come avere una dispensa ordinata.

Dispensa in cucina come averla sempre pulita?

Con l’arrivo della primavera, non possiamo dimenticare una questione fondamentale: arrivano gli insetti. Per questa ragione, è bene tenere in ordini gli ambienti e vi suggeriamo di pulire in profondità ogni angolo della cucina e di conseguenza non possiamo non citare anche la dispensa.

In merito, potremmo pensare di svuotarla almeno una volta ogni due settimana e procedere con la pulizia delle superfici, per farlo si possono utilizzare acqua e aceto, in questo modo si potranno evitare anche i cattivi odori. Adesso, però, scopriamo come avere una dispensa ordinata e quale ordine conviene utilizzare. Si tratta di semplici consigli, come quelli per riordinare l’intera abitazione.

Dispensa organizzata tutti i benefici

È risaputo che vivere in una casa ordinata e pulita ci fa stare sereni, ma a volte, però, si tende a sottovalutare alcune zone, fra queste la dispensa. A questo punto, un quesito ha ragione di esistere: come posso organizzare al meglio la mia dispensa? L’obiettivo principale è quello di sfruttare al meglio questo spazio, ma senza rinunciare all’ordine e alla pulizia. Con questa sorta di mini-guida ti spieghiamo tutti i passaggi che dobbiamo necessariamente seguire.

In primis, dobbiamo svuotare la zona e dobbiamo procedere con la pulizia. In secondo luogo, creiamo uno schema nella nostra mente: possiamo pensare di classificare i prodotti in base alla loro tipologia, il motivo? Sarà più semplice trovare ciò che cerchiamo. Non finisce qui perché un altro aspetto da tenere bene a mente è quello che riguarda la scadenza, in questo caso per non dimenticare che un alimento sta per scadere si potrà pensare di collocarlo davanti. Apriamo le porte a contenitori, ma attenzione utilizziamo le etichette per riuscire a differenziare gli ingredienti. Se è necessario decidiamo di montare mensole, in questo modo si potranno conservare più alimenti e creare delle proprie zone, ovvero quella dedicata ai dolci o ai cibi salati. Trovare tutto sarà semplicissimo.