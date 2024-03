Casa sempre in ordine, ho provato questo metodo infallibile: risultati eccezionali

Siete stanchi di essere circondati dal disordine costante ogni volta che entrate in casa? Abbiamo proprio la soluzione che fa per voi

Ebbene sì, quello di cui vi vogliamo parlare oggi è un trucchetto a dir poco infallibile sebbene ancora poco sfruttato e conosciuto tra di noi. Stiamo parlando proprio del cosiddetto metodo giapponese, che potrebbe rivelarsi indispensabile e soprattutto fare la differenza in modo fondamentale nell’aiutarvi a rendere i vostri ambienti più ordinati e soprattutto equilibrati.

Insomma, se siete sempre circondati da fin troppi oggetti di cui neanche vi servite, allora potrebbe essere arrivato il momento di fare un po’ spazio e soprattutto di liberarvi di qualcosa.

Come tenere la casa in ordine, il trucco

Una pratica fin troppo diffusa nelle vite di tutti noi, infatti, è proprio la tendenza ad accumulare. A non buttare mai ciò che magari non indossiamo più o che, molto più semplicemente, è un oggetto vecchio e appartiene anzi a un periodo ormai concluso della nostra vita.

Insomma, non è certo un mistero che quasi tutti noi siamo soliti accumulare nella speranza e nella convinzione che qualcosa possa servirci in futuro: ma è davvero così o finiamo solo per riempire la nostra casa fino a renderla caotica e disordinata?

Il metodo giapponese, come funziona

Ebbene, oggi siamo qui per scoprire la risposta insieme a voi grazie al metodo giapponese: chiamato anche il trucco delle 5s, questo è l’ideale se volete riuscire a mantenere le vostre case in ordine, pulite e soprattutto organizzate. La prima S è quella di Seiri, ovvero classificare: cominciate, dunque, con il catalogare gli oggetti che occupano la vostra casa come “necessari” o ancora “non necessari”, così da avere ben chiaro cosa avete davanti a voi.

Per quanto riguarda la seconda S, questa sta per Seiton, ovvero ordinare: una volta decisi gli oggetti necessari e dunque da conservare, cercate di metterli da parte in ordine e possibilmente cercando seguire un ordine di utilizzo e di maggiore frequenza, così da non dover tirare ogni volta tutto fuori. La terza S è invece di Seiso, ovvero pulire: una volta messi da parte gli oggetti non necessari, spolverate e pulite gli spazi che fino a quel momento erano inabitabili per le troppe cose che li occupavano.

Ma arriviamo ora alle ultime due S di questo metodo giapponese. Ovvero Seiketsu, che vuol sistematizzare: vale a dire cercate di organizzare le vostre cose e oggetti in modo tale che, per riordinarli o pulirli di tanto in tanto dobbiate fare la minor fatica possibile. E per finire concludiamo con Shitsuke, ovvero disciplina: non siate frettolosi nel seguire i passaggi precedenti e soprattutto non cambiatene l’ordine, perchè solo così riuscirete a mantenere in ordine la vostra casa.