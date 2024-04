Bonus gasolio, come fare domanda e a quanto ammonta: tutti i dettagli

Scopriamo in cosa consiste questo ennesimo indennizzo statale per quanto riguarda i carburanti e mezzi di trasporto

Con l’inizio del mese di aprile è disponibile effettuare la domanda per un nuovo bonus, quello del gasolio che il Governo Italiano mette a disposizione dei cittadini.

Qualche mese fa, come ricordiamo tanti distributori di benzina chiusero ed alcuni scioperarono per i prezzi che aumentavano e mettevano in gravi difficoltà le spese economiche soprattutto per chi lavora su mezzi di trasporto.

L’aumento anche delle accise hanno gravato pesantemente sul prezzo dei carburanti e proprio per questo è stato introdotto questo nuovo bonus gasolio.

Bonus gasolio

Il 2024 sembra sia proprio l’anno dei nuovi indennizzi economici anche rivolti per i mezzi di trasporto. Con l’arrivo del mese di aprile, sarà possibile infatti effettuare ufficialmente una richiesta per poter ottenere il nuovo bonus.

Sarà possibile, infatti, poter recuperare tutte le spese e le accise pagate nel primo trimestre di quest’anno sul carburante acquistato per l’autotrasporto a fini commerciali.

Inoltre, il bonus gasolio è diretto specificamente anche alle aziende ed alle imprese di autotrasporto e la somma ammonta ad una cifra pari a 214,18 euro per ogni mille litri di carburante diesel consumato in questi primi mesi del 2024. Sarà quindi possibile riottenere determinati versamenti dovuti all’aumento delle accise di qualche mese fa.

Richiesta bonus gasolio

È importante sapere che il nuovo bonus gasolio, spetta principalmente a persone impegnate in attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate ed anche a fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ma non è finita qui: è diretto infatti anche a tutti coloro che sono iscritti nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito ed imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strade.

È possibile da richiedere anche da coloro che lavorano per i comuni attraverso mezzi di servizio pubblico, come autobus o imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale.

La domanda del bonus gasolio va presentata entro il 1° aprile ed il 30 aprile direttamente sul sito Internet dell’Agenzia seguendo questo preciso percorso: Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024, attraverso il software messo a disposizione. In alternativa, si può richiedere il bonus attraverso la dichiarazione in forma cartacea.

Questo bonus-rimborso può essere anche richiesto in denaro oppure essere fruito in compensazione ed è indispensabile indicare nella domanda la fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.