Bonus fino a 3.000 euro, via alle domande per il 2024: a quanto ammonta e a chi spetta

Stiamo per entrare nel vivo del 2024 e le sorprese non si faranno di certo attendere: è in arrivo un nuovo bonus

Non sono certo mesi facili quelli che stiamo vivendo, a causa soprattutto della crisi economica e conseguenze inflazione che ha colpito il nostro paese. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi dell’arrivo di un nuovo bonus previsto proprio per il 2024 e che potrebbe aiutarvi a tirare un sonoro sospiro di sollievo.

Per scoprire di cosa stiamo parlando e soprattutto quali sono i principali aspetti di questo bonus, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi. Con un po’ di fortuna, infatti, anche voi potreste far parte di coloro che avranno la possibilità di fare domanda e dunque di godere di questa somma.

Nuovo bonus, di cosa si tratta

Ebbene sì, sembra proprio che a partire dal mese di aprile e nello specifico già dal primo del mese, sarà possibile richiedere una nuova misura di aiuto economico. Stiamo parlando proprio del bonus, previsto e pensato per l’anno corrente, rivolto all’assunzione di colf e badanti: vale a dire, a tutti coloro che ricoprono una mansione di collaboratori per l’assistenza di anziani che abbiano almeno ottanta anni, non siano autosufficienti e soprattutto siano titolari di un indennità.

Insomma, secondo quanto stabilito all’interno del nuovo decreto, pare proprio che tutti coloro che rispettino i requisiti che vi abbiamo appena elencato, avranno la possibilità di ricevere ben tre mila euro di esonero all’anno per quanto riguarda l’assunzione di questi collaboratori. Per quanto riguarda, invece, i contributi presi in esame da questo bonus possiamo citare sia i versamenti contributivi che quelli assicurativi. Ma cosa bisogna fare per poter richiedere questo aiuto economico? Continuate a leggere insieme a noi per saperne di più.

Cosa sapere sul nuovo bonus

Cominciamo subito col dire che, oltre ai requisiti già elencati per poter essere considerati idonei, vi è un ulteriore elemento che proprio non può essere sottovalutato. Stiamo parlando della propria soglia economica, ovvero dell’ISEE: questa, infatti, non deve superare i sei mila euro per nucleo familiare. Ma arriviamo ora a quelli che sono alcuni degli aspetti più importanti da sapere.

Il bonus ha infatti una durata biennale ed è possibile richiederlo a partire dal primo del mese di Aprile fino al 31 dicembre 2025. Per poter percepire questo contributo, inoltre, è necessario assumere i collaboratori in questione ma non se questi rientrano tra i parenti o affini. Il motivo di questo bonus è molto semplice, ovvero poter fornire un sostentamento in vista di alcuni dati che hanno evidenziato proprio un aumento nelle assunzioni dei collaboratori domestici.