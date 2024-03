Uova di Pasqua, le migliori in commercio: la classifica completa

In commercio esistono un’infinità di uova di Pasqua, di ogni gusto e di ogni prezzo, ma quali sono le migliori? La lista degli esperti.

Il simbolo della Pasqua è ovviamente l’uovo di cioccolato. Ogni anno se ne vendono milioni e milioni, e ogni anno ne vengono prodotti con sempre più novità. Uova di cioccolato per tutti i gusti, fatte con ingredienti sempre diversi, vendute ai prezzi più disparati e contenenti ogni tipo di sorpresa. Il mercato delle uova di cioccolato è florido.

Tuttavia, anche per colpa dell’inflazione e dell’aumento delle materie prime, le uova di Pasqua iniziano a costicchiare, specie quelle di estrema qualità, e iniziano a incidere parecchio sull’economia di una famiglia, in questo periodo dell’anno. Molte aziende produttrici, per ovviare agli alti costi di produzione, hanno persino rinunciato alla tradizionale sorpresa interna all’uovo, oppure hanno trovato delle alternative.

La lista delle uova di Pasqua migliori nei supermercati: le uova di cioccolato di qualità e dal prezzo onesto

Gambero Rosso ha esaminato la situazione attuale delle uova vendute nei supermercati e ha cercato di fornire un classifica delle più buone, sia per quanto riguarda il cioccolato al latte che quello fondente. Prima di tutto, come accennato, anche le uova di Pasqua hanno subito un incremento sul prezzo. Quest’anno, infatti, gli italiani spenderanno il 7,4% in più rispetto al 2023.

Tutti i marchi hanno alzato i prezzi per far fronte agli incrementi delle materie prime, il cacao è sempre più costoso, così come il carburante impiegato per il trasporto. Gli incrementi si abbattono su tutta la filiera, arrivando fino a noi consumatori. Inoltre, le aziende hanno cercato di ovviare al prezzo alto, rinunciando alla tradizionale sorpresa, oppure trovando un’alternativa.

Molte uova, infatti, non contengono più oggetti da collezione o gioielli, ma cioccolatini, una manovra per contenere i costi di produzione. A proposito di sorpresa, sapete perché le uova vengono pesate? Il fenomeno che sta spopolando. Insieme ad Altroconsumo, Gambero Rosso ha cercato di stilare una classifica relativa alla qualità delle uova di cioccolata che troviamo normalmente esposte sugli scaffali dei supermercati.

La classifica di Gambero Rosso per le uova di Pasqua

All’ottavo posto delle uova al cioccolato fondente migliori troviamo l’uovo Melegatti, dal sapore eccezionale dove emergono note floreali, un retrogusto legnoso e di noce, e un finale abbastanza dolce. Al settimo posto c’è il Pernigotti, dalla polvere di cacao e caramello, dolce al palato e con finale dolcissimo. Sesto posto per il Bauli, che comporta decise note di mou e vaniglina.

Quindi posto per lo svizzero Lindt, che profuma di caramello e di vaniglina e al palato risulta molto dolce e astringente. Il Motta è al quarto posto e sa di caffè e di caramello, leggero al palato e anche molto dolce. Al terzo posto il Kinder, con la parte interna fatta di cioccolato bianco. Il cacao ha note cupe che si amalgamano perfettamente al profumo del cioccolato bianco.

Al secondo posto troviamo Perugina, dagli aromi di caffè e cocco, al palato domina un sentore di mallo della noce. Primo posto per il Novi, piacevole al palato, fa emergere note di caffè, frutta secca e fiori. Dotato di una leggera acidità che ricorda la miscela arabica del caffè. E per quanto riguarda la classifica delle uova al latte?

Ottavo posto per Melegatti, a seguire Pernigotti, Novi, Kinder, Perugina, Lindt, Motta e infine Bauli, risultato il migliore, dallo spessore uniforme, con il cioccolato che rimanda a note di caramello, latte in polvere e un leggero sentore di menta. Si scioglie in bocca, è cremoso e dal gusto avvolgente.