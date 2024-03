Uova di Pasqua, scoprire la sorpresa in anticipo si può: come fare felici grandi e piccini (a colpo sicuro)

Come scoprire in anticipo la sorpresa nelle uova di Pasqua? Ecco il trucco che sta spopolando e che fa felici grandi e piccini.

Le uova di Pasqua sono una delle tradizioni d’eccellenza della festività, amate soprattutto dai piccini. Si tratta di un dolce di dimensione e peso variabile, completamente fatto di cioccolato. In commercio ne esistono tantissime tipologie in base alla variante utilizzata (al latte, alle nocciole, fondente, bianco e così via).

Ciò che però incuriosisce di più (anche gli adulti) è la sorpresa che c’è all’interno. Come sarebbe bello poter sapere in anticipo cosa si trova dentro questo enorme uovo di cioccolato! Ebbene, è possibile scoprirlo a colpo sicuro usando un trucco che sta impazzando sui social negli ultimi giorni.

Come scoprire in anticipo la sorpresa nelle uova di Pasqua

Stanno facendo il giro del web tantissimi video di persone che pesano le uova di Pasqua al supermercato sulle bilance dedicate all’ortofrutta. Non è una “challenge” e nemmeno una moda, ma è un trucco “funzionale” ed efficace per capire quale sorpresa ci sia al loro interno.

Alcuni utenti e influencer hanno mostrato e dimostrato che, in base al peso di un determinato uovo, si può determinare cosa ci sia dentro ad esso. In particolare, sono stati presi come riferimento quelli della Kinder, con sorprese legate ai personaggi dell’anime Dragon Ball, o delle principesse Disney. Grazie al trucco che sta spopolando, con uno scarto anche di qualche grammo, è possibile capire quale protagonista dei cartoni ci sia all’interno dell’uovo.

Idealmente, questo metodo si può usare con qualsiasi marchio: online, è possibile scoprire tutte le possibili sorprese disponibili all’interno di un determinato tipo di uovo di Pasqua e stimarne il peso. Poi, pesare il dolce stesso e sottrarre i grammi di cioccolato indicati sulla confezione. In tal modo, si potrà avere un’idea più precisa di quale sorpresa si troverà dentro ad esso. Attenzione, però: alcuni supermercati hanno vietato la prassi e con dei cartelli avvertono la clientela che è proibito pesare le uova di Pasqua.

Tutto ciò perché si crea confusione nel reparto ortofrutta dove sono presenti le bilance e, inoltre, si rischia di rompere questi goduriosi dolci, che sono molto fragili. Eppure, i collezionisti e i più curiosi non riescono a resistere dall’utilizzare il trucco per scoprire in anticipo cosa ci sarà nelle uova di Pasqua. Il bello del dolce, però, è proprio non sapere quale sorpresa si troverà al suo interno, oltre ovviamente al fare una scorpacciata di cioccolato!