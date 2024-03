Torta salata con scamorza, zucchine, prosciutto e patate: la ricetta che vi farà impazzire

Una ricetta sfiziosa da provare quando non si hanno idee è proprio la torta salata con zucchine, scamorza, prosciutto e patate.

Il mondo delle torte salate è assai ampio, fatto di mille ingredienti e più. Difatti è la tipica ricette che salva una cena o un pranzo quando non si sa cosa portare in tavola. Basta aprire il frigo, scegliere alcuni ingredienti ed il gioco è fatto. Tuttavia, alcune sono più sfiziose e questo deriva dal fatto che bisogna saperli accostare certi ingredienti. Una assolutamente da provare è quella pubblicata sui profili social di @al.ta.cucina, un sfiziosità incredibili e tutta da provare! Il palato ringrazierà.

Ricetta torta salata con zucchine, scamorza, prosciutto e patate

La torta salata con scamorza, zucchine, prosciutto cotto e patate è una vera delizia per il palato ed è da provare. Gli ingredienti che servono sono per le preparare le patate gratinate sono:

2 Patate

30 grammi di formaggio grattugiato

30 grammi di pangrattato

q.b. Sale

q.b. Paprika dolce

q.b. Olio extravergine di oliva

Gli ingredienti per la torta salata sono:

1 Pasta sfoglia rotonda

150 grammi di zucchine

q.b. Prosciutto cotto

q.b. Scamorza affumicata

1 Uovo (per la doratura)

Olio di semi di girasole

Procedimento

Iniziare il procedimento preparando le patate gratinate. Quindi, prelevare le due patate e procedere a tagliarle a cubetti più o meno della stessa grandezza per poi metterli a sbollentare in acqua bollente per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, scolare i cubetti di patate e inserirli in una ciotola. A questo punto procedere a condirli con sale, paprika, formaggio grattugiato, pan grattato e olio extravergine di oliva. Mescolare il tutto per amalgamare gli ingredienti e lasciare da parte.

Mente le patate cuociono, mondare e grigliare le zucchine. Successivamente, prendere il rotolo di pasta sfoglia rotondo e farlo aderire per bene in uno stampo per torte (adagiandola con la carta della pasta sfoglia). Bucherellare il fondo della pasta e iniziare a farcire con gli ingredienti. Partendo dal fondo, mettere la scamorza affumicata, le zucchine grigliate, di nuovo la scamorza, il prosciutto cotto e, infine, guarnire con le patate gratinate.

Chiudere i bordi della pasta sfoglia e spennellare con l’uovo sbattuto. Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti.