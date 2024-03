Ho provato questo secondo piatto a base di pollo: i miei ospiti mi hanno chiesto la ricetta

Quando invito ospiti a cena è sempre una grande soddisfazione vederli finire tutto quello che c’è nel piatto: l’altra volta gli ho preparato il mio rotolo di pollo ripieno.

Quando invitiamo ospiti a pranzo o a cena abbiamo tutti lo stesso cruccio: cosa preparare di buono per accontentare i gusti e le esigenze di tutti? L’ultima cosa che vogliamo, infatti, è che il pasto vada male e che il cibo rimanga nei piatti. Ma non bisogna disperare, perché l’altro giorno ho testato una ricetta che ha avuto enorme successo sui commensali: il rotolo di pollo ripieno.

Questa preparazione necessita di pochi ingredienti ed è anche abbastanza economica perché, si sa, il pollo è tra le carni meno care che possiamo acquistare al supermercato. I tempi di cottura non sono troppo lunghi e inoltre piacerà sia ai grandi che ai più piccoli, notoriamente più esigenti quando si parla di cibo.

Rotolo di pollo farcito: ingredienti e procedimento

Di seguito vi elenco gli ingredienti di cui avrete bisogno per un rotolo da 7 persone. Per l’arrosto serviranno: cosce e sovracosce di pollo disossate, per circa 1,3 kg di carne, 100 grammi di petto di pollo,150 grammi di prosciutto cotto,200 grammi di provola, dolce o affumicata in base al vostro gusto e aromi per arrosto.

Per la cottura del rotolo di pollo farcito serviranno: sedano e carote, olio EVO, vino bianco, rosmarino, aromi, sale e brodo vegetale.

La preparazione richiederà circa 30 minuti, cui poi si dovrà aggiungere il tempo di cottura della carne. Per prima cosa procuriamoci della pellicola, sulla quale andremo ad adagiare il pollo. Dovremo creare una base rettangolare omogenea e senza buchi, colmando le eventuali fessure con qualche pezzo di petto di pollo.

Una volta formata la base farciamola con fette di prosciutto cotto e provola, poi arrotoliamo il tutto aiutandoci con la pellicola. Questo passaggio può risultare un po’ complicato, ma prendendoci la mano diventerà sicuramente più facile. Prima di passare alla cottura avvolgiamo il rotolo con dello spago per arrosti, che ci permetterà di mantenerlo intatto durante la cottura.

Dalla padella alla brace… anzi no, al forno

In un tegame adatto anche al forno mettiamo dell’olio, in cui andremo a rosolare il rotolo. Una volta dorato su tutti i lati sfumiamo col vino bianco e lasciamo evaporare l’alcol. Aggiungiamo poi il brodo vegetale caldo e sedano e carote tagliate a cubotti.

A questo punto spostiamo il tutto in forno e cuociamo per circa un’ora a 190 – 200°. Quando il pollo si sarà dorato e il brodo asciugato il rotolo è pronto da affettare e servire tiepido. Il risultato sarà gustosissimo e goloso, grazie al formaggio filante e ai succhi della carne con verdire ed erbe aromatiche.