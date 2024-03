Torta al cioccolato senza burro: la ricetta per un dolce leggero e squisito

Se sei alla ricerca di un dessert dal sapore dolce ma allo stesso tempo delizioso, dovresti provare la torta al cioccolato senza burro.

Chi non ama la torta al cioccolato? Forse è una delle più classiche che esistano al mondo e tra le preferite di molte persone. Tra le sue varianti c’è la più cioccolatosa, la vegana, la vegetariana, la senza lattosio eccetera. Una di quelle assolutamente da provare resta quella senza burro, squisita, dolce ma leggera allo stesso tempo. Non solo è senza burro, ma è anche senza uova e la sua consistenza e leggerezza la rende perfetta da gustare a colazione oppure per una merenda sfiziosa.

Torta al cioccolato senza burro: la ricetta

Gli ingredienti che occorrono per preparare questa incredibile torta leggera e gustosa sono:

170 g di farina tipo “00”

130 g di zucchero

250 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci (16 grammi)

50 g di cacao amaro

q.b. zucchero a velo

Procedimento

In una ciotola setacciare e versare la farina “00”, il lievito e il cacao amore. Poi aggiungere anche lo zucchero e amalgamare insieme gli ingredienti secchi. Nel frattempo mettere a scaldare il latte in un pentolino e quando si sarà intiepidito, versarlo a filo sugli ingredienti secchi e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. La consistenza deve risultare liscia, densa e cremosa.

Foderare con carta da forno uno stampo per torte di 18/20 centimetri di diametro e versarci al suo interno l’impasto della torta. Infornare il tutto a 180 gradi, forno preriscaldato, e cuocere per circa 25 minuti. Trascorso il tempo si può sfornare la torta al cioccolato super light e una volta raffreddata si può guarnire con lo zucchero a velo.

Se non si hanno problemi di linea o di altro tipo, si può provare a rendere la torta un po’ meno light e farcirla con una crema al mascarpone e della nutella. Se, non bastasse provare la versione senza burro e senza uova, è possibile provare la variante senza latte. In questo caso non serve altro che sostituire la quantità di latte indicata con acqua tiepida e di ridurre la quantità di zucchero di 100 grammi. Una torta super leggera ma gustosa tutta da provare!