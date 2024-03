Uova di cioccolato, perché tutti le pesano? Il motivo ti lascerà senza fiato

Perché tutti stanno pesando le uova di cioccolato al supermercato? Ecco il motivo: ti lascerà senza fiato.

Le uova di cioccolato sono il dolce pasquale più amato, soprattutto dai bambini, sia perché si tratta di una prelibatezza da mangiare, e sia perché al loro interno c’è sempre un giocattolo da scovare. Gli adulti, allo stesso modo, non ci rinunciano, dato che in commercio esistono tantissime varianti, che nascondono sorprese che lasceranno a bocca aperta anche chi è più avanti con l’età.

Sui social, nell’ultimo periodo, stanno spopolando video di persone che pesano le uova di cioccolato al supermercato e non perché sia il nuovo trend del momento. C’è un motivo ben preciso se tutti lo stanno facendo e non è per assicurarsi di non essere truffati sul peso indicato sulla confezione.

Perché tutti pesano le uova di cioccolato? Il motivo è inaspettato

Mentre sei al supermercato potrebbe capitarti di vedere clienti che pesano le uova di cioccolato sulla bilancia del reparto ortofrutta. Ma perché lo stanno facendo? Il motivo ti lascerà senza fiato.

È vero che fra le tante uova di cioccolato esposte nei ripiani del supermercato si può scegliere il proprio “gusto” preferito: al latte, fondente, con nocciole, bianco, al pistacchio e così via. Tuttavia, la grande incognita è sempre la sorpresa all’interno. Purtroppo, non si può sapere cosa ci sarà dentro l’uovo e, tante volte, si rimane delusi da ciò che si trova perché magari ci si aspettava altro.

Così, alcuni consumatori si stanno impegnando per capire quale sia la sorpresa che si trova all’interno dell’uovo di cioccolato e pesarlo può essere un metodo che funziona. Online, si possono scoprire tutte le possibili sorprese disponibili in un determinato tipo di uovo di Pasqua e stimarne il peso, per poi porre lo stesso sulla bilancia e sottrarre il peso del cioccolato indicato sulla confezione.

In questo modo, si potrà avere un’idea più precisa di quale sorpresa si troverà al suo interno. Non è ovviamente un metodo infallibile, ma è possibili aumentare le probabilità di trovare nell’uovo di Pasqua ciò che si desidera. Pesarlo può sembrare eccessivo o anche imbarazzante, eppure è quello che stanno facendo tutti e, per alcuni, sembra davvero funzionare.

Ma attenzione: in certi supermercati, proprio in prossimità delle bilance del reparto ortofrutticolo, ci sono cartelloni che indicano che è vietato pesare le uova di cioccolato. Evidentemente la calca di acquirenti interessati impedisce a chi deve pesare frutta e verdura di fare ciò per cui le bilance sono state effettivamente predisposte. Inoltre, questo macchinoso passaggio può portare le uova a rompersi (d’altronde sono molto fragili).