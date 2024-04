Tappeto macchiato, il trucco semplicissimo per risolvere il problema: tornerà come nuovo

Tappeto macchiato, come intervenire? Semplice, preparando una soluzione con pochissimi ingredienti che conserviamo in casa.

Accade spesso di macchiare il tappeto, ovviamente, trattandosi di superfici delicate, è necessario intervenire subito. C’è una bella notizia, però, è possibile eliminare i fastidiosissimi aloni utilizzando alcuni metodi e non è necessario lavare nulla in lavatrice.

A chiunque può capitare di versare per sbaglio un bicchiere di vino o qualche cibo sul tappeto, l’unica cosa che non bisogna pensare è che tutto è perduto, infatti, seguendo qualche piccolo consiglio è possibile eliminare qualsiasi residuo, ma in che modo? Scopriamolo insieme.

Tappeto macchiato come eliminare i residui?

Chiunque in casa possiede un tappeto, questi contribuiscono a rendere ancor più belli i nostri spazi e a renderli ancor più accoglienti. Una postilla è d’obbligo: quando decidiamo di acquistare questi elementi di arredo bisogna tener conto che necessitano di tante cure.

I tappeti, infatti, tendono ad accumulare moltissima polvere e questo col tempo potrebbe portare alla formazione di cattivo odore. A peggiorare la situazione potrebbero, però, pensarci le macchie. A tal proposito, oggi vi sveleremo come far tornare i vostri tappeti come nuovi, con un semplice trucco, proprio come quello per far tornare a splendere il piano cottura. Per evitare che questa faccenda diventi complicata vi consigliamo di agire velocemente in caso di macchie, mentre possiamo ritagliare del tempo anche ogni due settimane per eliminare la polvere.

Intervieni per eliminare le macchie in questo modo

In primis possiamo intervenire portando il tappeto in una zona esterna della casa. Per eliminare la polvere, dunque, agitiamo il tappeto e proseguiamo passando un’aspirapolvere. In seconda battuta, prepariamo la soluzione per eliminare la macchia, cosa dobbiamo utilizzare? Udite, udite! Solo dell’acqua tiepida, aceto e del detersivo per i piatti (massimo 5 gocce).

All’interno di un flaconcino spray versiamo una tazza d’acqua e una di aceto, poi qualche goccia di detersivo. Dopo aver preparato la miscela, possiamo procedere nebulizzando la soluzione sulle macchie, a questo punto sarà necessario strofinare sulla zona servendosi di una spugna. Infine, si dovrà procedere tamponando con della carta, dopo aver atteso circa dieci minuti. Lasciamo asciugare per altri quindici minuti all’aria aperta il nostro tappeto e finalmente sarà privo di qualsiasi macchia e vi sembrerà come nuovo.