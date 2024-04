Scolapiatti, ho usato questo metodo semplice ed economico per pulirlo: è tornato come nuovo

Il metodo semplice e, soprattutto, che non mi fa spendere denaro per pulire lo scolapiatti: le superfici sono brillanti come un tempo.

Non tutti sanno che lo scolapiatti non è esente da sporcizia e calcare, questo oggetto molto utile in cucina in realtà andrebbe lavato e curato con estrema attenzione e il motivo principale è perché in cucina passa tutto il cibo che noi stessi mangiamo.

Ovviamente, in questo caso non è necessario ricorrere all’uso di prodotti costosi, ma possiamo utilizzare dei metodi naturali e super convenienti. Acqua e sapone entrano sempre in contatto e questi due prodotti potrebbero col tempo macchiare irrimediabilmente, anche in questo caso è possibile intervenire e, a breve, vi spiegheremo in che modo.

Scolapiatti come pulirlo al meglio

L’acqua e i residui di sapone potrebbero macchiare il nostro scolapiatti, dunque, è necessario intervenire per eliminare il problema. Prima di partire, dobbiamo precisare che lo scolapiatti può essere in acciaio o plastica, ma per pulirlo valgono sempre gli stessi consigli.

Indipendentemente dal loro materiale, questi oggetti tendono ad accumulare moltissima acqua e con il tempo di conseguenza si formerà il calcare. Quello che andrebbe fatto giornalmente è asciugare con cura la zona. Purtroppo, però, quando è trascorso troppo tempo è bene intervenire diversamente, ma nulla da temere, nulla di così complicato.

Come pulire lo scolapiatti

Se anche voi vi siete accorti che il vostro scolapiatti è pieno di aloni, sappiate che intervenire è possibile, a tal proposito esistono alcuni metodi da poter adottare che ci aiuteranno a mantenere la zona pulita, così come accade con altre zone della cucina ad esempio il piano cottura. Gli ingredienti da utilizzare sono noti perché si impiegano per altre faccende domestiche. Si tratta dell’aceto e del bicarbonato.

Come vanno utilizzati? In primis, è necessario versare l’aceto su tutto l’oggetto e aspettare circa 20 minuti, trascorso il tempo necessario, risciacquare, ma attenzione se le macchie non sono andate via versiamo il bicarbonato di sodio sui punti cruciali. Attendiamo ancora circa dieci minuti, poi procediamo risciacquando tutto con acqua calda. Infine, prestiamo attenzione particolare all’asciugatura, questa dovrà essere fatta con cura, senza tralasciare nessuno spazio. Come vi abbiamo detto è possibile intervenire ed eliminare qualsiasi alone.