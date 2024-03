Pulizia dei vetri, se usi questo metodo gli aloni saranno solo un brutto ricordo

Stanchi di dover combattere sempre con gli aloni persistenti sui vostri vetri? Non temete, potremmo avere la soluzione che fa per voi

La primavera sta ormai entrando nelle nostre giornate e, proprio per questo motivo, è arrivato il momento di parlare delle grandi pulizie e in particolare di concentrarci sui nostri vetri: lo sapevate che esiste un trucchetto infallibile per pulirli?

Prima di scoprire quello che potrebbe essere il trucchetto ideale per riuscire a rimuovere al meglio gli aloni dai vostri vetri, cominciamo prima col capire alcuni consigli fondamentali su ciò che bisogna fare e ciò che invece non si dovrebbe mai fare.

Alcuni consigli per pulire i vetri

Tra le azioni che più si sconsigliano di fare per quanto riguarda la pulizia dei vetri, c’è certamente la scelta della giornata: non dedicatevi mai alla pulizia quando le giornate sono troppo calde e soleggiate perché il calore è un vero e proprio nemico che porta alla formazione di alone. Inoltre, non usate mai l’acqua fredda (in quanto non scioglierebbe a dovere il detersivo o le macchie grasse) né il detersivo puro: è sempre meglio diluire con dell’acqua.

Per quanto riguarda invece le raccomandazione da seguire, il nostro consiglio è sempre quello di rimuovere in modo accurato la polvere dagli infissi prima di passare con il detersivo. Servite, per questo, di un panno o ancora di un aspirapolvere. Se, però, gli infissi sono in legno fate molta attenzione a non spugnarli con l’acqua perché potreste danneggiarli.

Vetri, dite addio agli aloni per sempre

Ma arriviamo adesso a quella che è la chicca per eccellenza che potrebbe rappresentare un vero e proprio salvavita nella pulizia dei vostri vetri e soprattutto nell’eliminazione degli aloni. Stiamo parlando proprio della tecnica da utilizzare. Prima di agire con il detersivo, infatti, siate sicuri di aver rimosso a dovere tutta la polvere presente sulla vostra superficie con un panno in microfibra che sia pulito e soprattutto asciutto. A questo punto, potrete procedere con la seconda fase del vostro lavaggio, ovvero l’utilizzo del detersivo.

Noi oggi, in particolare, vogliamo consigliarvi un detersivo fai da te e che, proprio per questo motivo, presenta alcuni punti a suo favore: come prima cosa è più economico rispetto ai tanti prodotti che ogni giorno troviamo in giro per gli scaffali, ma è anche più efficace e soprattutto sostenibile. In particolare, potrete servirvi di ben tre procedimenti diversi a seconda anche, ad esempio, di ciò che avete in casa. Per realizzarlo infatti potrete mischiare dell’aceto con dell’acqua calda, o ancora diluire del sapone per piatti in acqua calda e per finire utilizzare la patata cruda (che è un vero e proprio sgrassante naturale).

Una volta scelto il vostro detergente naturale preferito o più comodo, non dovrete fare altro che applicarlo sui vostri vetri, bagnarli e lasciar agire. Infine, asciugate il tutto con cura e attenzione: il nostro consiglio, in questo caso e per evitare anche che si creino graffi sulla superficie, è di usare la carta dei quotidiani.