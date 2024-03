Non portarli in lavanderia: ti svelo il segreto per lavare i piumoni in lavatrice senza spendere troppi soldi

Sai che non c’è bisogno di portare i piumoni in lavanderia con il cambio di stagione? Esiste un trucco che li renderà come nuovi.

Con l’arrivo della primavera, è tempo di provvedere al tanto temuto ed odiato cambio di stagione. Non solo, infatti, è giunta l’ora di mettere da parte i vestiti invernali e dare il benvenuto a t-shirt, maglie e pantaloni, ma è anche venuto il momento di dare una ‘nuova vita’ alla propria camera da letto. Ormai, non c’è più bisogno di coperte e piumoni, ma si può dormire ugualmente sonni tranquilli con copriletti più leggeri e lenzuola di cotone.

Prima, però, di sistemare tutto e dargli nuovamente ‘appuntamento’ alla prossima stagione, è consigliabile provvedere alla pulizia accurata del piumone. D’altra parte, ha catturato polvere per diversi mesi sul letto, è più che normale che – prima di essere chiuso ed imballato – debba essere lavato con cura.

Molti amanti del pulito, quindi, hanno l’abitudine di portare il loro copriletto in lavanderia, certi di un lavaggio sicuro e senza danni. In pochissimi, invece, immaginano che non ce n’è assolutamente bisogno. Esiste, infatti, un trucchetto che permette di lavare i piumoni direttamente a casa senza spendere troppi soldi.

Come lavare i piumoni a casa: il trucco a costo zero che ti farà risparmiare tanti soldi

Se anche tu, fino a questo momento, hai sempre avuto l’abitudine di portare in lavanderia il piumone invernale per dargli una rinfrescata, puoi stare sicuro che da ora in più non lo farai più. Forse non lo sai, ma hai la possibilità di lavarlo direttamente a casa, grazie all’aiuto della tua lavatrice, risparmiando tempo, fatica e – dato da non sottovalutare – soldi.

Prima di procedere, però, ricorda di dare un occhio all’etichetta del tuo copriletto. Seppure la stragrande maggioranza possa essere lavata tranquillamente in lavatrice, ce ne sono alcuni modelli che vogliono un lavaggio a secco.

Puoi scegliere di sciacquare il tuo piumone direttamente a mano , immergendolo in una vasca d’acqua calda contenente 3 cucchiai di bicarbonato, 200 ml di aceto e un po’ di sapone di Marsiglia. Dopo averlo lasciato in ammollo per una ventina minuti, ripeti l’operazione per circa 3 volte, fino a quando l’acqua non esce completamente pulita;

, immergendolo in una vasca d’acqua calda contenente 3 cucchiai di bicarbonato, 200 ml di aceto e un po’ di sapone di Marsiglia. Dopo averlo lasciato in ammollo per una ventina minuti, ripeti l’operazione per circa 3 volte, fino a quando l’acqua non esce completamente pulita; Oppure, puoi optare per un lavaggio in lavatrice. In questo caso, ti occorrerà solo un po’ di sapone di Marsiglia e mezza tazza di bicarbonato da inserire nell’apposita vaschetta. Dopo aver reso un tutt’uno i due detersivi, aziona un lavaggio a freddo e delicato con una centrifuga di circa 900 giri. Per evitare che il piumone si rovini durante l’operazione, puoi inserire all’interno dell’oblò due palline da tennis.

Dopo aver provveduto al lavaggio, non devi fare altro che lasciarlo asciugare. Stendilo, quindi, all’aria aperta, ma mai in direzione del sole, e – con le mani – fai in modo che l’imbottitura diventi uniforme.