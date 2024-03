Polpettone, come lo preparo per avere un risultato eccezionale: la ricetta

Polpettone: preparalo come si deve seguendo questa ricetta infallibile, il risultato sarà sorprendente, segui tutti i passaggi.

Il polpettone è un secondo piatto molto saporito a base di carne macinata, uova e formaggio, al quale possono essere aggiunti altri ingredienti a seconda dei propri gusti. Per venire bene, è importante che l’impasto sia compatto e che non si rompa in cottura, così da conservare una forma perfetta.

La ricetta non è estremamente elaborata e per realizzarlo sarà sufficiente seguire il classico procedimento che si utilizza per fare le polpette. È un secondo piatto ideale da preparare per pranzo o per cena, è ottimo accompagnato da patate al forno, purè o da un contorno di verdure a vostra scelta. Il piatto può essere preparato in anticipo così da trovarselo pronto al momento giusto, è inoltre possibile conservarlo in frigo per qualche giorno.

Polpettone, la ricetta infallibile

Per preparare il polpettone, non ci vorrà molto tempo, per quattro persone dovrete procurarvi 600 g di carne macinata di manzo preferibilmente magra, tre uova sei cucchiai di parmigiano grattugiato, due bicchieri di latte, circa tre cucchiai di pangrattato, un cucchiaino abbondante di noce moscata, 80 g di scamorza affumicata o del formaggio filante, olio evo e sale. Per quanto riguarda la cottura, il polpettone si cuoce in forno e realizzarlo non è difficile.

Polpettone, il procedimento da seguire

Iniziate preparando l’impasto, in una ciotola mettete la carne macinata, le uova, il parmigiano, la noce moscata, il sale, metà del latte e metà del pangrattato. Iniziate a mescolare il tutto fin quando gli ingredienti non si saranno amalgamati. Verificate la consistenza aggiungendo pian piano il resto del latte e il pangrattato, l’impasto dovrà risultare morbido e corposo, se necessario aggiustate con ulteriore pangrattato o con il latte a seconda della consistenza.

Quando sarà maneggiabile alla perfezione, stendete il tutto su un foglio di carta forno e schiacciate il polpettone leggermente al centro. Mettete nel mezzo una scamorza tagliata a cubetti e chiudetele al suo interno, fate attenzione che il ripieno resti all’interno della carne. Sigillate ora il polpettone nella carta forno e aiutatevi con la stessa a dare la forma all’impasto.

Fatelo riposare in frigo per circa 20 minuti e nel frattempo iniziate a scaldare il forno a 180°, tirate fuori dal frigo e incartate il polpettone con un altro strato di carta forno, sigillate ai lati e infornatelo su una teglia. Trascorsi 30 minuti controllate la cottura ed eliminare il primo strato di carta forno. Cuocete per altri 10 minuti, a questo punto eliminate completamente la carta forno e ultimate la cottura sulla teglia con un giro d’olio, alzando il forno a 200° e azionando anche il grill, controllate il polpettone fin quando non si sarà dorato in superfice, ci vorranno circa 10 minuti.