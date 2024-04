Oroscopo, quali sono i segni zodiacali più curiosi: la classifica

L’oroscopo esercita un enorme fascino su di noi, forse perché ci aiuta a capire di più di come siamo fatti: ad esempio, quali sono i segni più curiosi?

Gli amanti dello zodiaco conoscono alla perfezione tutte le caratteristiche attribuite ai nati sotto il segno di una o di un’altra costellazione, di uno o di un altro pianeta, di uno o di un altro satellite. Inoltre sono ben informati sulle differenze caratteriali che possono esserci tra persone dello stesso segno ma di genere differente, così come riescono a intuire alcune caratteristiche degli individui soltanto a partire dal loro segno zodiacale.

All’astrologia, infatti, sono connesse pratiche e informazioni di vastissima entità, che per alcuni assumono un valore quasi scientifico. A chi non è mai capitato di sentirsi dire frasi come: “ah, questo è il tipico atteggiamento di uno scorpione uomo“, oppure: “c’era da aspettarselo da una donna bilancia“.

Top 3 dei segni zodiacali più curiosi: e tu ti ci rivedi?

Vi siete mai chiesti, ad esempio, se si possa intuire qualcosa dell’irascibilità o dello spirito critico delle persone a partire dal loro segno zodiacale? E qualcosa della loro curiosità? Secondo l’astrologia esistono risposte chiare a queste domande. Tra i segni più curiosi, ad esempio, ne figurano sicuramente 3: gemelli, pesci e sagittario.

I nati sotto il segno dei gemelli svolgono molte attività e sono appassionati dei più disparati ambiti. Il più piccolo stimolo può suscitare in loro interesse e curiosità tali da portarli a lasciare l’attività di turno per iniziarne una nuova. Tale caratteristica da una parte indica una grande voglia di scoperta, ma dall’altra il rischio di risultare un po’ inconcludenti.

Esploratori della mente o viaggiatori?

I nati sotto il segno dei pesci si rifugiano spesso in sogni, fantasie e illusioni e risultano dunque meno dinamici dei gemelli, ma ugualmente curiosi e incuriositi dai vari ambiti del sapere. In generale amano imparare e informarsi, ma preferiscono farlo a livello mentale, più che dedicarsi alla scoperta di novità mettendosi in gioco da un punto di vista fisico.

Il sagittario, infine, è il viaggiatore per eccellenza, che ama scoprire nuovi luoghi, nuove culture, nuovi usi e costumi. Ai sagittario piace entrare in contatto con individui dalle caratteristiche anche diametralmente opposte alle proprie, per questo risultano pacati e tolleranti e a volte anche pronti a sconvolgere la propria vita per iniziarne una che possa incuriosirli ancora di più.