Oroscopo, i segni zodiacali più irascibili: la classifica completa

Sempre pronti a scattare come una molla, sono proprio i segni zodiacali più irascibili: ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme

Riuscire a comandare le proprie emozioni, come tutti noi ben sappiamo, non è certo facile e molto spesso tutti noi ci troviamo a non riuscire a governale ma anzi a far prendere loro il sopravvento.

Ci sono, però, dei segni che più di tutti gli altri proprio non riescono a far prevalere la calma e la razionalità, soprattutto nei momenti di rabbia: di chi stiamo parlando.

Segni zodiacali: loro i più irascibili

ARIETE

Al primo posto dei segni più irascibili di tutto lo zodiaco non possiamo certo fare a meno di citare coloro che appartengono alla casa degli Ariete. Questo segno, infatti, è noto per essere un vero e proprio protagonista: dalla personalità dirompente e spesso impulsiva, riesce sempre ad avere l’attenzione su di se. Tuttavia, proprio il suo essere così impulsivo, fa sì che l’ariete non si fermi mai a pensare prima di agire, soprattutto nei momenti in cui la rabbia lo acceca. Nonostante questo, però, la rabbia gli passa anche in modo molto veloce e si pente facilmente dei suoi scatti.

TORO

Incredibile ma vero, anche i nati sotto il segno del Toro fanno parte della classifica dei più irascibili dello zodiaco. E’ vero, infatti, che tra tutti e dodici i segni siano i più propensi al perdono e soprattutto alla conciliazione, ma questo solo dopo che sono riusciti a sbollire la rabbia. In un primo momento, infatti, non riescono mai a tenere a bada le proprie emozioni e questo fa sì che perdano facilmente il controllo. Nonostante questo, però, cercare sempre di tenere a bada questo suo lato e dunque di domarsi.

CANCRO

Non siamo certo sorpresi nel trovare anche i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica. Come ben sappiamo, infatti, si tratta di un segno molto sentimentale e che spesso si lascia andare alle proprie emozioni. Questo, in particolare, accade sia nel caso delle emozioni belle e positive, che purtroppo di quelle negative. Insomma, quando si tratta dei sentimenti, i Cancro non riescono mai a domarsi ma anzi si lasciano guidare da loro in modo totalizzane e spesso cieco.

SCORPIONE

Concludiamo, infine, con uno dei segni più complessi di tutto lo zodiaco, ovvero lo Scorpione. Spesso passionale e soprattutto vendicativo, questo segno non vuole mai far trapelare le proprie vulnerabilità per paura di rimanere scottato. Proprio per questo motivo, tra le sue tante emozioni, la rabbia è anche quella che riesce a far emergere con più facilità: insomma, per lui la vendetta è un piatto che fa servito freddo.