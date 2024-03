Dall’alimentazione alla gestione dell’emozioni: le pratiche per vivere più a lungo (e meglio)

Se desideri un’esistenza sana e serena, dovresti seguire alcuni suggerimenti: queste pratiche ti faranno vivere meglio e più a lungo.

La salute è quanto di più importante abbiamo, visto che – se essa dovesse venire a mancare – sarebbe difficile riuscire a fare qualsiasi cosa, e purtroppo non basta spendere soldi per riacquisirla.

Proprio per questa ragione, è fondamentale prendersi cura di se stessi fin da quando si è parecchio giovani, conducendo uno stile di vita sano e che dia la possibilità di trattarsi veramente bene, in modo tale da poter preservare al meglio la propria salute e far aumentare le possibilità di vivere più a lungo. In merito ad un argomento così importante e delicato, si è espresso Filippo Ongaro, Longevity Coach ed esperto di riferimento per la medicina anti-aging.

Per una vita più lunga e sana: i consigli da seguire

Secondo le parole di Filippo Ongaro, “è fondamentale ridisegnare le abitudini” quando si tratta di stile di vita, in quanto “saranno proprio quelle a dirigerci verso una vita lunga e sana, o piuttosto verso un rischio aumentato di malattia”. Per quanto riguarda il processo d’invecchiamento, l’esperto ha spiegato: “Dobbiamo imparare a occuparci di noi stessi sin da subito, da giovani”.

“Sono i genitori stessi che dovrebbero stimolare nei ragazzi una riflessione su cosa significhi prendersi cura di sé e perché è importante, in modo che diventi un’abitudine che li accompagnerà nel corso della vita” ha affermato in conclusione. Per potersi prendere veramente cura di se stessi, bisognerebbe seguire alcuni suggerimenti, che danno la possibilità di mettere la propria persona al centro dell’attenzione, così da evitare di trascurarsi.