Oroscopo di Pasqua, cosa dicono le stelle: le previsioni per tutti i segni zodiacali

La Pasqua è sempre più vicina ma quali sono le previsioni dei nostri segni zodiacali? Scopriamo insieme cosa dice l’oroscopo

E’ ormai sempre più imminente l’arrivo delle vacanze di Pasqua e, visto anche l’inizio del tanto atteso periodo di Primavera, sono in molti a chiedersi quali saranno le previsioni per questo nuovo capitolo.

In particolare, oggi cerchiamo di scoprire insieme a voi quali saranno le previsioni delle stelle per queste giornate così particolari segno per segno.

Pasqua, l’oroscopo dei nostri segni

ARIETE

Cominciamo subito col primo segno dello zodiaco, ovvero l’Ariete, che nel corso delle festività di pasqua potrà godere della presenza favorevole e dell’energia di Giove: sono in arrivo tante sorprese e novità.

TORO

E’ lo stesso anche per i nati sotto il segno del Toro, che in prossimità delle vacanze pasquali non vedono l’ora di cominciare un nuovo capitolo della loro vita e soprattutto di uscire dalla loro zona di comfort.

GEMELLI

I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, approfitteranno proprio di questo fine settimana per mettere alla prova un sentimento che da poco è entrato a far parte della loro vita, per capire soprattutto se si tratta di qualcosa di duraturo o solo temporaneo.

CANCRO

Il fine settimana di Pasqua, invece, non sarà dei migliori per i Cancro che, a discapito della piccola pausa per tutti, dovranno prendere decisioni importanti e soprattutto affrontare alcuni dei loro limiti.

VERGINE

Anche la Vergine non riuscirà a godersi in modo totale e rilassante questo fine settimana, perché dovrà anzi approfittare di questa piccola pausa per fare un esame di coscienza e capire a che punto è della propria vita. Insomma, non si scappa più.

BILANCIA

Torniamo adesso verso delle previsioni senz’altro più favorevoli e piacevoli come nel caso dei nati sotto il segno della Bilancia. Proprio loro, infatti, vivranno un fine settimana all’insegna della pace, dell’amore e soprattutto della felicità: è proprio aria di Primavera.

SCOPRIONE

Segno complesso e spesso spinoso, per lo Scorpione è arrivato ora il momento di tirare un piccolo sospiro di sollievo e soprattutto di cercare di godersi un po’ più il momento senza pensare troppo a tutto ciò che potrebbe succedere. Senza dubbio, Saturno costituirà un valido alleato.

SAGITTARIO

I nati sotto il segno del Sagittario sono degli amanti dei viaggi, sempre in movimento e pronti a inseguire l’avventura: ma queste feste di Pasqua cercheranno di portare loro consiglio e soprattutto di invitarli alla calma e alla riflessione.

CAPRICORNO

Il fine settimana di Pasqua, per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, non sarà dei migliori. I pensieri sono tanti e per queste persone sgombrare la mente sarà difficile: è arrivato il momento di prendere delle scelte importanti.

ACQUARIO

Gli Acquario dovranno approfittare di queste due giornate per staccare la spina e soprattutto per comprendere di non essere invincibili. Non sempre tutte le situazioni si possono risolvere con poco e soprattutto alle volte ci vuole un po’ di pazienza.

PESCI

Concludiamo infine con i Pesci, che nel corso di questo ponte di Pasqua avranno Venere nel proprio segno e anche Marte dalla loro parte: insomma, questo è senza dubbio un momento favorevole per loro per poter mettere in ballo i propri sentimenti.