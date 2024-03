Oroscopo aprile 2024, le previsioni segno per segno di Paolo Fox

Scopriamo l’Oroscopo per il mese di aprile fornito dall’astrologo Paolo Fox: tutte le previsioni per il prossimo mese.

La primavera è iniziata da qualche giorno e il popolare astrologo Paolo Fox è tornato fornendo un Oroscopo più preciso, relativo al mese di aprile. Che cosa dicono le stelle? Sarà un mese fortunato o ci saranno energie negative? In linea generale, sembrerebbe un mese abbastanza positivo per gran parte dei segni zodiacali.

Il mese di aprile, dunque segna l’entrata effettiva della primavera e simboleggia la rinascita. Ma procediamo con ordine. Ariete: Giove donerà molta energia e vitalità, inoltre le persone nate sotto questo segno godranno di un buona fortuna. Sono tante le novità in arrivo, perciò non resta che prepararsi. Scopriamo gli oroscopi degli altri segni dello zodiaco.

Paolo Fox e l’Oroscopo relativo al mese di aprile: quali saranno le novità segno per segno

Toro: le persone di questo segno sono in cerca di qualcosa e desiderano iniziare un nuovo percorso. Nel mese di aprile spenderanno tutte le energie per conseguire i proprio obiettivi, occorre darsi da fare per avere una situazione più chiara e stabile il prossimo maggio, quando Venere sarà decisiva. Gemelli: devono fare valutazioni importanti sul piano personale.

Dovranno verificare la forma dei propri sentimenti, e la loro stabilità, cosa desiderano realmente dal proprio partner. Avranno a che fare con Giove nel segno, in questo periodo potrebbero sbocciare nuove fortunate relazioni amorose. Cancro: anche queste persone sono particolarmente sotto stress, per quanto riguarda il piano sentimentale aprile sarà poco dinamico, ma apre le porte al più fortunato maggio.

Meglio guardarsi intorno in cerca di avventure emozionanti. Leone: questo segno ha ottime dinamiche per il mese di aprile, e poi ancora di luglio. Sarà un bel periodo, sereno e fortunato. Occorre però attendere, l’amore sboccerà a giugno.

Cosa accadrà agli altri segni zodiacali

Vergine: nel mese di aprile le persone di questo segno dovranno affrontare chiaramente i propri ostacoli, prendendo decisioni definitive. Tante storie d’amore saranno chiuse, senza rimorsi. C’è Saturno che crea molta instabilità e grande caos interiore. Bilancia: sarà un mese ottimo sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro, e andrà bene anche tutta la seconda parte dell’anno. In primavera ci saranno grossi cambiamenti, su più fronti.

Scorpione: occorre combattere e non mollare mai per ciò che si desidera. Ad aprile ci sarà una rinascita dei sentimenti, Saturno sarà positivo per tutta l’estate. Insomma, si assisterà a un periodo fortunato. Sagittario: le stelle proteggono per tutto aprile e maggio, dopodiché occorre procedere con cautela. Meglio non buttarsi e non spingersi oltre, ma essere prudenti.

Ad aprile ci saranno importanti opportunità di lavoro. Capricorno: la parte centrale dell’anno sarà un poco caotica e difficile da decifrare, aprile è il mese giusto per fare scelte importanti, inoltre sarà favorevole sul piano del lavoro. Acquario: prima di maggio sarà impossibile risolvere alcune situazioni, aprile sarà problematico e incerto, e i blocchi emotivi saranno superati solo a fine primavera.

Pesci: vivono un cielo importante, con tante buone notizie. Aprile sarà un mese eccezionale, perché Venere e Marte entreranno nel segno, spalancando la porta dei sentimenti. Date un’occhiata anche all’Oroscopo di Pasqua, cosa dicono le stelle: le previsioni per tutti i segni zodiacali