Macchie di fumo sulle mani, il metodo efficace per eliminarle subito

È un disagio che accomuna tutti i fumatori più assidui, ma cosa si può fare per contrastare il problema delle macchie di fumo sulle mani?

Sono numerosi i problemi che potremmo annoverare tra quelli generati proprio dalla dipendenza dalla nicotina, ma oggi abbiamo deciso di soffermarci su uno in particolare e che soprattutto rappresenta un vero e proprio inestetismo per tantissime persone.

Stiamo parlando proprio della formazione di possibili macchie scure, ovvero di nicotina, proprio sulle dita dei fumatori. Per scoprirne la causa e come poterle rimuovere, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi.

Perché la macchie di fumo sulle mani

Come prima cosa cerchiamo di capire quali sono le motivazioni che si nascondono dietro questo inestetismo così fastidioso e spesso anche causa di imbarazzo nei diretti interessati. Il problema delle macchie di fumo sulle mani, infatti, è molto più diffuso di quanto possiamo immaginare proprio tra i fumatori più assidui a causa proprio dell’umidità che circola soprattutto nei periodi invernali.

Proprio l’umidità nell’aria, infatti, può agire e impattare su una maggiore trasparenza della cartina, facendo sì che la nicotina arrivi in modo diretto a contatto con la nostra pelle. Insomma, un vero e proprio fastidio per tantissime persone e proprio per questo motivo, oggi vogliamo suggerirci un trucchetto che potrebbe aiutarci a risolvere questo problema in modo definitivo.

Mani e fumo, rimuovere le macchie

Tutto ciò di cui avete bisogno è una bacinella, dell’acqua calda, del bicarbonato, del limone, una lima, del dentifricio, uno spazzolino, della crema idratante e per finire del sapone liquido. Per rimuovere le macchie dalle vostre mani di nicotina, dunque, cominciate con l’immergerle in una bacinella di acqua calda ma fate attenzione che il calore non sia eccessivo.

In questo modo renderete la pelle più morbida e, in caso di macchie molto persistenti, il nostro consiglio è di aggiungere nella bacinella alcuni cucchiai di bicarbonato. Una volta asciugate le mani per bene, procedete con lo strofinare una fetta di limone proprio sulla zona interessata in modo energico e ripetendo più volte questa specifica operazione. Terminata questa fase, munitevi della vostra lima per unghie (possibilmente in cartone così che la sua azione non sia troppo aggressiva) e strofinate sempre sulle macchie.

In alternativa al classico limone o bicarbonato, potreste anche servirvi dell’aiuto del dentifricio: con l’aiuto di uno spazzolino a setole dure, infatti, comincerete a strofinare il prodotto sulle macchie interessate e, con anche una buona dose di acqua, riuscirete a rimuovere anche quelle più ostinate e durature. Un ultimo consiglio: qualsiasi strada abbiate scelto per rimuovere questi segni di nicotina, cercate sempre di non fumare nei minuti successivi alla vostra pratica di rimozione.