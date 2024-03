Incubo delle macchie secche sulla pelle, il rimedio per eliminare l’effetto ruvido: è questo il prodotto naturale che ti salva

Le macchie secche sulla pelle sono un problema comune, che può colpire individui di ogni età: ecco qual è il rimedio naturale per combatterla.

La pelle è lo specchio della nostra salute e, se non curata, anch’essa può presentare delle anomalie, tra cui le macchie secche. Spesso le problematiche che le causano sono puramente ambientali, in altri casi possono essere il campanello d’allarme di condizioni più severe. Ma partiamo dalla base. Cos’è la xerosi cutanea e come si può contrastare in maniera naturale?

Le macchie secche sono un disturbo dell’epidermide che si manifesta quando la cute è molto disidratata. I fattori possono essere molteplici, tra cui il naturale invecchiamento dell’epidermide, malattie come il diabete e altre condizioni cutanee. Le zone colpite dalla xerosi cutanea presentano sintomi come secchezza eccessiva della pelle, ruvidezza, tensione, desquamazione, screpolature e prurito.

Questa condizione può essere sia cronica che acuta e colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Non sono esenti nemmeno i bambini, che di fronte a bagnoschiuma troppo aggressivi e una dieta povera di liquidi possono manifestare pelle ruvida e, di consistenza, simile alla pelle d’oca.

Macchie secche sulla pelle, il rimedio naturale

Sebbene sia abbastanza scontato pensare che di fronte alla pelle secca – seppur severa – l’unico rimedio valido sia quello di acquistare prodotti idratanti, è bene sapere che non basta una semplice crema commerciale per il corpo per andare a debellare il problema. Innanzitutto, è necessario individuare la causa.

Oltre a disidratazione e detergenti aggressivi, la pelle secca potrebbe essere dovuta all’età avanzata, una scarsa umidità ambientale, l’utilizzo di farmaci diuretici, un’eccessiva esposizione ai raggi solari o, in alternativa, può essere la conseguenza di malattie come il diabete, la dermatite atopica e la psoriasi.

In ogni caso, se si volesse optare per una pomata, in parafarmacia sono presenti diversi prodotti non aggressivi con al loro interno burro di karité, vitamina F, ceramidi e acido ialuronico, decisamente validi per risolvere il problema. Tuttavia, è bene sapere che la pelle secca può essere contrastata anche in maniera naturale. Gli oli vegetali come quello di cocco, di mandorle dolci o di jojoba, possono aiutare ad idratare e lenire la pelle secca.

Applicarli dopo la doccia o il bagno direttamente sulla zona colpita può favorire l’idratazione di cui necessita la nostra pelle. Ma ciò non basta: è consigliabile evitare prodotti contenenti alcol o ingredienti aggressivi. Infine, per il mantenimento dell’idratazione l’ideale sarebbe mantenere una dieta corretta, nonché assumere la giusta quantità d’acqua. Non meno importante, attenzione all’aria secca, nonché ai detergenti utilizzati per lavare i vestiti: anch’essi possono essere causa scatenante della xerosi.