Ho preparato questo fantastico primo piatto: tutti si sono leccati i baffi, mi hanno chiesto il bis

Se vogliamo realizzare un gustoso primo piatto, possiamo optare per le farfalle con crema di parmigiano, speck e pistacchi: la ricetta.

La pasta rappresenta indubbiamente uno dei pilastri della nostra cucina e, soprattutto, uno degli alimenti più amanti e consumati in tutto il mondo. Sono innumerevoli le tipologie esistenti e ancor di più le ricette che possono essere realizzate con la pasta.

Molte di queste sono preparazioni semplici e veloci che possono correre in nostro aiuto per un pranzo o una cena dell’ultimo momento. Se abbiamo voglia di stupire i nostri ospiti e non perdere molto tempo davanti ai fornelli, possiamo optare per un gustoso piatto di farfalle con crema di parmigiano, speck e pistacchi. Vediamo come realizzare questa ricetta di cui non riesco più a fare a meno.

Farfalle con crema di parmigiano, speck e pistacchi: l’occorrente

Quando organizziamo una cena con amici e parenti, la prima cosa che viene in mente è sicuramente quella di realizzare un saporito piatto di pasta. Io ho provato una ricetta che è riuscita a soddisfare il palato di tutti i miei ospiti. Sto parlando delle farfalle con crema di parmigiano, speck e pistacchi, ricetta semplice e veloce, ma dal sapore unico, così come la torta salata con zucchine, scamorza e prosciutto.

Per realizzarla, bisogna procurare i seguenti ingredienti (le dosi indicate sono per sei persone): 500 grammi di farfalle, 250 grammi di speck, 50 grammi di farina di tipo 00, 30 grammi di burro, 700ml di panna fresca liquida, 150 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato, 8 pomodorini ciliegino, 100 grammi di granella di pistacchi, sale e olio.

I passaggi

Inizialmente, per preparare questo gustoso piatto, procedo tagliando lo speck a listarelle, non troppo spesse, ed i pomodorini. Lo speck andrò poi a farlo rosolare in una padella con un filo d’olio e successivamente unisco i pomodorini facendo cuocere tutto per circa 4-5 minuti. Nel frattempo, mi occupo della cottura della pasta facendo bollire una pentola d’acqua e controllando bene i tempi di cottura indicati sulla confezione.

A questo punto mi occupo della crema al Parmigiano, facendo sciogliere il burro in una pentola non troppo grande. Una volta sciolto, aggiungo la farina, la panna ed un pizzico di sale, poi inizio a mescolare così da ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Adesso, verso all’interno il Parmigiano e continuo a mescolare. Terminata l’operazione, verso la crema e la granella di pistacchi nella padella in cui precedentemente avevo cotto lo speck ed i pomodorini. Ora, mescolo ancora tutto per far amalgamare bene, poi scolo la pasta e la aggiungo alla crema ottenuta. Ancora 1-2 minuti di cottura in padella ed il super gustoso primo piatto è pronto. Basterà solo servirlo, i vostri ospiti vi chiederanno la ricetta.