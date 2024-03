Ho preparato questa focaccia dolce: tutti mi hanno chiesto la ricetta

Meglio una focaccia dolce o una salata? Ho provato questa ricetta per una torta dolce e non sono tornata più indietro: provatela anche voi.

Non è sempre facile scegliere tra piatti dolci e piatti salati. I golosi non avranno dubbi, optando per i primi, ma gli altri potranno avere dei dubbi. La scelta migliore, forse, sta nel mezzo: perché rinunciare a una delle due opzioni quando si possono scegliere entrambe? Ad esempio potremmo provare questa ricetta per una torta salata con zucchine, scamorza e prosciutto. Oppure potremmo cimentarci con una ricetta dolce che ho provato proprio l’altro giorno.

E visto il periodo pasquale, una buona focaccia dolce può essere anche una buona opzione di dessert dopo un pranzo o una cena in compagnia di amici e parenti. In questa ricetta si usano pochi ingredienti e anche il tempo di preparazione è breve, inoltre il costo è davvero ridotto, il che non guasta mai. Ma di cosa si tratta?

Finta crostata di pere, noci e cioccolato: è golosissima

Ebbene, l’altro giorno ho voluto cimentarmi in un abbinamento notoriamente goloso: quello tra pere, cioccolato e noci. Ho dunque preparato una focaccia dolce, che ho farcito con yogurt greco e pere kaiser, oltre all’aggiunta di cioccolato fondente, che fa sempre bene. Per l’impasto (una sorta di frolla senza uova) ho usato: 110 grammi di farina 00 e 40 grammi di manitoba, 100 grammi di margarina, 70 grammi di zucchero e mezza bustina di lievito per dolci.

Per il ripieno della mia finta crostata, invece, ho usato: 125 grammi di yogurt greco, 50 grammi di gocce di cioccolato fondente, 50 grammi di noci e 2 pere kaiser. Per prima cosa ho preparato l’impasto, mescolando i 2 tipi di farina col lievito per dolci, lo zucchero e la margarina vegetale fino a ottenere un panetto liscio e morbido.

Veloce e facile da fare: il procedimento per la mia focaccia dolce

In seguito l’ho lasciato a riposare in frigo per circa 15 minuti e nel frattempo ho preparato la farcitura. Ho dunque sbucciato le pere, tagliandole a fette sottili; poi ho preparato una crema con lo yogurt, il cioccolato fondente e le noci tritate (se preferite una crema più dolce potete aggiungere 1 o 2 cucchiai di zucchero). Inoltre anche l’aggiunta di cannella in polvere e scorza di limone potrebbe dare un tocco fresco e aromatico a questo dolce: provare per credere.

Stendiamo dunque l’impasto, conservandone una piccola porzione che useremo per fare le strisce della nostra focaccia dolce/crostata, e poniamolo in una teglia infarinata o con carta da forno. Farciamo la torta con la crema di yogurt, noci e cioccolato e poi ricopriamola con delle fette di pera poste a raggiera. Creiamo dunque delle strisce di pasta e posizioniamole sulla focaccia.

La cottura in forno è piuttosto breve: basterà circa una mezz’ora a 180° in forno ventilato. Sforniamo e lasciamo freddare. Per un tocco di dolcezza in più spolveriamo con dello zucchero a velo.