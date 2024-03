Gnocchi ripieni alla carbonara, la ricetta super gustosa di cui non potrai più fare a meno

Una ricetta davvero originale che sarà un successo garantito nelle cene con gli amici: gli gnocchi ripieni alla carbonara.

Per tutti gli amanti degli gnocchi fatti in casa e per tutti gli amanti della carbonara, esiste un mix speciale super goloso che conquisterà ogni palato. La carbonara è un piatto tipico della tradizione culinaria del Lazio, sulla cui origine ancora oggi si discute. Probabilmente, questo piatto risale agli anni ’40, e la versione classica prevede l’impiego di uova, pancetta, parmigiano, pepe e aglio.

La ricetta è stata testimoniata fuori dall’area laziale per la prima volta nel 1954, quando venne stampata sul “Ricettario della cucina italiana”, pubblicato negli Stati Uniti. Nel corso degli anni sono sorte numerose varianti e in tante regioni d’Italia. Esiste persino la carbonara di mare, sempre diffusa sul litorale laziale, ma anche in Toscana, dove al posto del guanciale si utilizza il pesce.

Due tradizioni culinarie in un unico piatto: la ricetta degli gnocchi ripieni alla carbonara

Gli gnocchi, a differenza della carbonara, sono un cibo antichissimo, preparato con farine diverse sin dal 1800. Tuttavia, ci sono attestazioni già dagli inizi del 1500, dopo la scoperta delle Americhe, con l’importazione delle patate. Ora, grazie alla ricetta del profilo Instagram unastellaincucina, possiamo unire le due tradizioni, per un mix esplosivo di bontà. Quali sono gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa bontà?

Per fare gli gnocchi

Patate – 1 kg

Farina – 350 gr

Uova – 1

Sale

Per preparare il ripieno

Tuorli –

Uovo intero – 1

Pecorino – 120 gr

Pepe nero

Preparazione degli gnocchi alla carbonara

Per iniziare, dobbiamo prima sbucciare e lessare le patate, una volta pronte le schiacciamo e e le facciamo raffreddare. Alle patate aggiungiamo la farina setacciata, un pizzico di sale e un uovo, e poi impastiamo per ottenere un panetto liscio. Prendiamo l’impasto e stendiamolo con un mattarello, fino a ottenere un centimetro di spessore.

Dunque, arrivati fino a questo punto, con un bicchiere, ricaviamo dei dischetti. Intanto prepariamo il ripieno sbattendo le uova e mescolandole con il pepe e il pecorino. Mescoliamo per bene, fino a ottenere un composto spumoso. Ora prendiamo questa crema e distribuiamola al centro di ogni dischetto.

Avvolgiamo i dischetti, coprendo la crema interna, e creando così delle palline. Una volta creati gli gnocchi, facciamoli bollire in pentola per un paio di minuti, poi saltiamoli in padella accompagnati dal guanciale croccante e serviamo in tavola. Gli gnocchi saranno ripieni di uovo, cremosi e golosi che si scioglieranno in bocca. Altra ricetta originale? Biscotti danesi, chicche di dolcezza chic da offrire agli ospiti: ricetta di Iginio Massari.