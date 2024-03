Biscotti danesi, chicche di dolcezza chic da offrire agli ospiti: ricetta di Iginio Massari

I biscotti danesi di Iginio Massari sono una vera chicca per la colazione e non solo. Ecco la ricetta segreta del noto pasticcere.

Chi non ha mai trovato una volta nella vita la famosissima scatola di latta blu (o di altri colori) a casa dei nonni? Quella confezione rotonda nascondeva quasi sempre al suo interno una dolce sorpresa, come i biscotti danesi.

Al burro, danesi, e chi più ne ha più ne metta: qualunque sia il loro nome, rimangono una vera delizia per il palato. Buonissimi a colazione, danno il meglio di sé all’ora del tè, come merenda gustosa e dal sapore squisitamente “british”. Da soli o inzuppati in una bevanda calda, sono davvero una prelibatezza.

Sul web si trovano diverse ricette dei famosissimi biscotti danesi, ma la più gettonata rimane quella di Iginio Massari. Il celebre pasticcere bresciano ha una formula speciale per rendere i suoi dolci unici e inconfondibili. Ecco la preparazione imperdibile.

Biscotti al burro, la ricetta di Iginio Massari

La ricetta per i biscotti danesi di Iginio Massari prevede i seguenti ingredienti. Ecco tutto quello che è necessario per la loro realizzazione.

170 gr di burro

170 gr di zucchero a velo

semi di 1 baccello di vaniglia

2 gr di sale

100 gr di uova

150 gr di farina di nocciole

80 gr di latte

300 gr di farina

80 gr di gocce di cioccolato

Incorporare nella planetaria il burro, lo zucchero a velo, i semi di vaniglia e il sale. Azionare la planetaria a velocità minima, fino ad ottenere una crema leggermente spumosa. A questo punto, aggiungere le uova un po’ alla volta e la farina di nocciole, continuando a mescolare. Una volta che il composto sarà omogeneo, versare metà del latte e la farina precedentemente setacciata.

Unire, poi, il resto del latte insieme alle gocce di cioccolato fondente. Trasferire l’impasto in una sac a poche dal beccuccio liscio e, in tal modo, dare forma ai biscotti. Il pasticcere predilige una dimensione piccola, con una figura orizzontale e leggermente allungata (bastoncini). Disporre tutti i biscotti su una teglia ricoperta con un foglio di carta e cuocere in forno statico a 180 gradi per almeno 20 minuti.

Quando saranno cotti e raffreddati, potranno essere bagnati con del cioccolato. Questa è una chicca di Massari, che aggiunge un gusto in più ai tradizionali biscotti al burro. Il pasticcere lascia sciogliere il cioccolato con il quale bagna solo a metà i bastoncini, lasciandoli poi raffreddare su un’altra teglia, anch’essa ricoperta di carta forno. Una volta che il cioccolato si sarà solidificato, i biscotti al burro saranno pronti per essere serviti.