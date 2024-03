Divano, ho usato un solo ingrediente per pulirlo: risultato eccezionale

E’ forse tra gli oggetti che più utilizziamo nella nostra casa e proprio per questo la pulizia del divano è di estrema importanza

Non è certo un mistero che, tra i tanti oggetti che si possono trovare nella nostra abitazione, proprio il divano sia quello maggiormente esposto allo sporco, ai cattivi odori e alle macchie per l’ingente e frequente utilizzo che ne facciamo. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo scoprire come poterlo rendere come nuovo.

Se, infatti, da tempo combattete ormai con un divano visibilmente usurato nei suoi tessuti e soprattutto che hanno catturato i cattivi odori, questa soluzione potrebbe essere proprio quella che fa al caso vostro.

Come pulire il divano, l’ingrediente imperdibile

Ebbene sì, in modo del tutto inaspettato, un vero salvavita per le nostre faccende domestiche e in particolare per la pulizia del nostro divano potrebbe essere rappresentato proprio dal bicarbonato. Facilmente reperibile nelle cucine di tutti noi, questo ingredienti sta acquisendo sempre più rilevanza ai nostri occhi anche per quanto riguarda le sue azioni pulenti e disinfettanti. E’, ad esempio, molto consigliato per quanto riguarda la pulizia dei nostri vestiti senza correre il rischio di rovinarne i tessuti, o ancora per quanto riguarda i ripiani della nostra cucina.

In particolar modo, il bicarbonato ha alcune armi nella manica che proprio non possiamo ignorare e che potrebbero diventare un vero e proprio mai più senza. Stiamo parlando dell’azione disincrostante, disinfettante e per finire la sempre molto utile capacità di assorbire gli odori. Insomma, se da tempo ormai state combattendo con il vostro divano che forse troppo vecchio e usato comincia a pagarne lo scotto, questo ingredienti potrebbe essere l’ideale per farlo tornare come nuovo. Ma scopriamo insieme come possiamo fare per utilizzarlo al meglio.

Divano come nuovo con questo trucchetto

Cominciamo subito col dire che, per mettere in pratica questo trucchetto, avrete bisogno di una quantità abbondante di bicarbonato: corrispondente, più o meno, a un bicchiere. Questo andrà equamente distribuito sui vostri cuscini e lasciato in posa per almeno quindici minuti: nel corso di questo quarto d’ora, dunque, il prodotto avrà tempo di agire in modo assorbente e così facendo di trattenere gli odori oltre che un’eventuale presenza di umido. Una volta terminati i quindici minuti, dovrete passare alla seconda fase di questo procedimento per riuscire a rendere il vostro divano come nuovo.

Munitevi dunque di aspirapolvere e cominciato a rimuovere le quantità principali e maggiormente abbondanti di bicarbonato. Dopo che avrete rimosso la gran parte del prodotto precedentemente applicato, non dovrete fare altro che munirvi di un panno in cotone. Questo dovrà essere poco umido e già bagnato di sapone di Marsiglia: in questo modo, infatti, riuscirete a eliminare anche i residui più invisibili e soprattutto a pulire in modo adeguato il tessuto. Una volta terminato il processo e lasciato asciugare, non potrete fare a meno di notare quanto e come il vostro divano appaia come nuovo.