I display dei dispositivi si possono pulire con alcol etilico? La risposta che spazza via i dubbi

Si possono pulire i display dei dispositivi con l’alcol etilico? Analizziamo la situazione e sfatiamo il mito: leggete con attenzione.

La pulizia dei dispositivi elettronici non deve essere trascurata. Questo perché sono strumenti delicati e che necessitano di un buon controllo settimanale. Potrebbero guastarsi da un momento all’altro in caso contrario. E dato che alcuni device sono importanti, come il cellulare per esempio, non bisogna commettere tale errore. Ma c’è un altro problema di cui discutere e che mette in crisi le persone: come va eseguita la pulizia?

In genere, è sufficiente utilizzare un panno morbido e un detergente adatto. Si tratta del modo migliore per poter tenere pulito lo smartphone. In realtà, il discorso vale anche per altri dispositivi, come tablet o mini computer, per esempio. Eppure, non è sempre la soluzione migliore al problema. Tutto dipende dal tipo di macchie che devono essere rimosse. Alcune sono ostinate e non permettono di farlo così facilmente.

Pulizia dello schermo, l’alcol etilico può essere utilizzato? Arriva la risposta

Molte persone decidono di ricorrere all’alcol etilico per risolvere la situazione. Ma non tutti sono convinti che sia una buona idea. Per via delle sue proprietà disinfettanti potrebbe essere d’aiuto, eppure non è detto che funzioni. Per questo motivo, bisogna fare attenzione: lo si può usare? È la domanda che tante persone si pongono. E, dal momento che riguarda tutti quanti noi, è giusto che riceva una degna risposta.

Di norma utilizzare l’alcol etilico, quello denaturato o la candeggina, non è una buona idea. Questo perché lasciano dei segni indelebili sullo schermo e potrebbero rovinarne la superficie lucida. O la finitura opaca che è possibile vedere adesso. Il discorso è applicabile anche per i normali vetri. I detergenti non fanno altro che rovinarne la lucentezza ed è un problema piuttosto grosso, ovviamente.

Si dovrebbe optare per una soluzione più tranquilla. Come abbiamo detto prima un panno morbido, con un po’ di acqua, potrebbe essere sufficiente. In alternativa, strofinare lo schermo con la pezza in dotazione non sarebbe male. Comunque sia, ogni modello necessita di una pulizia diversa. Varia a seconda dei materiali con cui è stato realizzato. Ad oggi, sono tutti diversi fra loro e richiedono pulizie ben specifiche: non bisogna dimenticarlo. Tenendo a mente questi consigli eviterete di rovinare il vostro display.