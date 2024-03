Colomba pasquale, come prepararla in casa: bastano pochi minuti

In poco tempo sarà pronta e piacerà a tutti, con questa ricetta renderai la Pasqua speciale, ti svelo come preparare una colomba pasquale da urlo.

A tavola nel giorno di Pasqua questo goloso dessert non può proprio mancare e di certo non devi rinunciarci se sei a dieta o vuoi semplicemente restare leggero. Quella che ti propongo oggi non è la classica ricetta della colomba pasquale, si tratta infatti di una versione più leggera che tutti potranno gustare senza sentirsi in colpa, anche coloro che stanno seguendo un regime alimentare ristretto.

Il procedimento per prepararla in casa è davvero molto semplice e non ti porterà via troppo tempo, saranno infatti sufficienti pochi minuti per ottenere un risultato strepitoso. Seguendo la ricetta con attenzione porterai in tavola un dolce strepitoso che farà venire a tutti l’acquolina in bocca, dopo averla provata te ne innamorerai subito e di sicuro la rifarai ogni anno.

Preparala così e conquisterai il palato di grandi e piccoli, questa colomba pasquale è favolosa

Questi sono gli ingredienti che ti occorrono per preparare una deliziosa colomba pasquale:

Per l’impasto:

300 gr di farina 00

150 gr di fecola di patate

2 uova

120 gr di maltitolo o eritritolo (oppure zucchero normale)

90 ml di olio di semi

250 gr di yogurt bianco

1 bustina di vanillina

60 gr di cioccolato fondente o arancia candita

1 bustina di lievito per dolci

1 fialetta di aroma al limone

un pizzico di sale

Per la glassa:

30 gr di zucchero di canna

1 albume

granella di zucchero q.b.

mandorle q.b.

Il procedimento, passo dopo passo, per preparare una golosa colomba pasquale

Con questo delizioso dessert di Pasqua lascerai tutti a bocca aperta per via della sua incredibile bontà. Per prepararlo alla perfezione la prima cosa che devi fare risulta essere quella di versare all’interno di una capiente ciotola le uova, lo yogurt e il maltitolo ( o lo zucchero), dopodiché mescola bene con le fruste elettriche per amalgamare gli ingredienti tra loro.

Al composto incorpora la farina dopo averla setacciata, la fecola di patate e l’olio di semi. Mescola ancora un po’ e subito dopo unisci il lievito setacciato, la vanillina, l’aroma al limone, la buccia d’arancia e un pizzico di sale. Continua quindi a mescolare per amalgamare bene gli ingredienti, dopodiché versa l’impasto nello stampo da colomba e distribuisci in modo uniforme il cioccolato fondente precedentemente tagliato a sottili lamelle. Fatto ciò, versa il restante composto.

A questo punto occupati della golosa glassa, per farla versa in una ciotola lo zucchero di canna e l’albume, poi sbattili bene per ottenere un composto dalla consistenza densa. Non appena è pronta spennella la glassa ottenuta sulla superficie della colomba e cuocila in forno preriscaldato per circa 45 minuti a 180 gradi. Trascorso questo tempo fai la prova stecchino per verificare che sia cotta, poi falla raffreddare bene.

Decora poi la superficie con la granella di zucchero e le mandorle, dopodiché gusta questa strepitosa ed invitante colomba pasquale con i tuoi commensali e vedrai che ne andranno tutti matti. Con il suo goloso sapore farà venire a tutti l’acquolina in bocca e finirà in un attimo quando la porterai in tavola! Buon appetito.