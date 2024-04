Chiamate spam, il metodo infallibile per bloccarle definitivamente: problema risolto

Stanco di ricevere continuamente chiamate spam e indesiderate? Non temere, abbiamo proprio la soluzione che fa per te

Non c’è nulla da temere o per cui farsi prendere dall’ansia. Quello delle chiamate spam è infatti un problema molto più comune e diffuso di quanto possiamo pensare: a tutti noi, d’altronde, è capitato di sentirci letteralmente bersagliati da continue chiamate in arrivo da numero sconosciuto e di non sapere come fare per farle cessare. Si tratta, d’altronde, di una scocciatura non da poco e che alle volte influisce anche sul nostro utilizzo del cellulare.

Insomma, tra le principali cause di noia che derivano proprio dal nostro smartphone, le chiamate spam sono senza dubbio al primo posto. Indesiderate, spesso noiose e soprattutto capaci di disturbarci nei momenti e nei luoghi meno opportuni. Ma c’è qualcosa che possiamo fare, nel concreto, per poter interrompere questo fastidioso flusso di chiamate? La risposta è sì ed è anche più semplice di quanto pensiate. Per sapere di cosa stiamo parlando, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi.

Addio chiamate spam, come fare

Come prima cosa, cominciamo con una piccola accortezza che tutti noi faremmo bene a seguire. Ovvero fare sempre attenzione a ciò che leggiamo o ciò che accettiamo quando entriamo in un sito Internet, per evitare per l’appunto che i nostri dati e numeri finiscano nelle liste dei cosiddetti contatti spam. In secondo luogo, per interrompere il flusso di chiamate in arrivo da call center e pubblicità, possiamo andare nelle impostazioni del nostro smartphone.

Qui infatti potremo attivare o disattivare una comoda e pratica funzione presente negli smartphone di tutti noi. Attraverso questa impostazione, infatti, potremo indicare al nostro cellulare di bloccare in modo automatico, o ancora di segnalare come spam, tutti quei numeri che non conosciamo e che ci risultano come sospetti. Qualora queste soluzioni non vi bastassero, abbiamo ancora un’alternativa per voi: ma di cosa stiamo parlando?

Il trucchetto che nessuno conosce

Sono ancora in pochi a conoscere questa nuova via alternativa, ma già dal 2022 esiste in realtà un Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un servizio pubblico e gratuito nato proprio con l’intento di andare in aiuto a tutti quei cittadini ormai sommersi dalle chiamate spam con fini di marketing o pubblicitari.

Per poterne usufruire, non bisognerà fare altro che compilare un form online o chiamare i numeri 800 957 766 o 06 42 98 64 11. In questo modo, infatti, ci sarà la possibilità di registrare il proprio numero e dunque eliminare in modo automatico tutte le sottoscrizioni con fini di marketing che spesso abbiamo inavvertitamente firmato.