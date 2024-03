Stanco di dover combattere con la batteria del tuo smartphone che si scarica subito? Non temere, abbiamo il trucco che fa al caso tuo

Di tempo ne è passato di certo da quando i nostri smartphone si chiamavano telefonini e non servivano ad altro che per effettuare delle brevi (e spesso anche molto costose) telefonate. Ad oggi, infatti, la tecnologia ha fatto senz’altro tantissimi passi avanti e soprattutto è riuscita a racchiudere all’interno di questi dispositivi un vero e proprio mondo.

Insomma, oramai ci sembra di avere ogni cosa (ogni nostra necessità, bisogno o anche solo curiosità) a portata di mano, o per meglio dire di un semplice click. Tuttavia, tra i tanti punti a favore e migliorie che possiamo citare al giorno d’oggi quando pensiamo agli attuali smartphone, c’è un unico contro che proprio non possiamo sottovalutare: rispetto al passato, la batteria di questi dispositivi sembra esaurirsi molto più velocemente. Ma come possiamo fare allora?

Smartphone, con questo trucco aumenterai la durata della batteria: da non credere

Potrebbe sembrare incredibile, ma in realtà esiste un facile e immediato trucchetto che potrebbe aiutarvi una volta per tutte a risparmiare sulla batteria del vostro smartphone. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è smettere di voler decidere tutto noi ma affidarci all’autonomia e soprattutto all’autoconservazione proprio del sistema del nostro dispositivo. Dunque, lasciamolo agire in modo automatico almeno per quanto riguarda lo stato della sua carica e soprattutto l’efficienza di consumo che deve mantenere. Ma cosa significa tutto questo?Ebbene, in realtà è molto meno complesso di quanto vi possa pensare.

I nostri dispositivi, che come ben sappiamo oramai oggi giorno sono quanto più possibile aggiornati e soprattutto autosufficienti di quanto possiamo pensare, hanno all’interno del proprio sistema anche dei sistemi di regolazione. Si tratta, nello specifico, di specifici meccanismi che studiano lo stato dell’ambiente circostante, oltre a quello della batteria, e cercano di trovate un punto di incontro. Un equilibrio, insomma, per permetterci in ogni caso di utilizzare al meglio le funzioni offerte dallo smartphone ma senza doverlo necessariamente portare al limite senza che ve ne sia necessità. Per capire di più e soprattutto comprendere di più su questo funzionamento, continuate a leggere insieme a noi.

Ascoltare il proprio smartphone, cosa significa

Un esempio di auto impostazione del nostro smartphone è quello della luminosità. Non molti lo sanno, ma in realtà proprio la luce del nostro schermo, se tenuto al suo livello massimo per troppo tempo, costituisce uno dei fattori di maggiore incidenza per quanto riguarda la durata della nostra batteria. Proprio per questo motivo, nei nostri dispositivi è presente una funzione di “Luminosità adattiva”, secondo cui il dispositivo riesce a rilevare e adattarsi alla luce dell’ambiente in cui ci troviamo.

Un esempio analogo potrebbe essere fatto, più in generale, per quanto riguarda il consumo di batteria. Nelle impostazioni dei nostri smartphone, infatti, è presente la cosiddetta funzione di “Ottimizza automaticamente“, che permette così di stoppare le app che consumano molto e che magari non stiamo utilizzando.