Cheesecake fredda, io la preparo così: i miei ospiti sono rimasti senza parole

Cheesecake fredda: come prepararla seguendo la mia ricetta, ogni volta che la preparo restano tutti a bocca aperta, è deliziosa.

La cheesecake è uno dei dolci più amati ed è ormai diffusa in tutto il mondo, ne esistono numerose varianti da quella cotta a quella fredda senza necessità di cottura. Si tratta di un dolce tipico anglosassone che può essere condito con vari ingredienti. La cheesecake è nata in Europa, le sue prime origini risalgono all’antica Grecia, anche i Romani già erano soliti prepararla e modificarono la ricetta.

All’inizio si trattava di un dolce realizzato con due dischi di pasta all’interno dei quali veniva spalmato del formaggio dolce. In America la cheesecake con base croccante e crema al formaggio, nasce a Philadelphia nel 1872. Oggi come oggi, la la cheesecake è conosciuta in tutto il mondo, ne esistono diverse varianti sia dolci che salate. La cheesecake newyorkese prevede una cottura in forno e l’aggiunta di uova all’impasto.

Cheesecake fredda, come si prepara

La cheesecake può essere realizzata in diversi modi e come formaggio può essere utilizzata anche la ricotta, la versione fredda è semplice da realizzare e non necessita di cottura in quanto deve riposare in frigorifero. Per questa ragione è più veloce da realizzare.

Questa ricetta prevede l’utilizzo di ingredienti genuini arricchita da panna, fragole e cioccolato bianco, per realizzarla non vi serviranno molti ingredienti. Dovrete procurarvi 150 g di biscotti secchi, 80 g di burro, 600 g di ricotta, cinque cucchiai di zucchero a velo, 130 ml di panna fresca, 500 g di fragole, 100 g cioccolato bianco, 15 g di fogli di colla di pesce e dell’essenza naturale di vaniglia.

Cheesecake, i passaggi per realizzarla

Il successo di questa torta è assicurato, iniziate a realizzare la base riducete in polvere i biscotti schiacciandoli con il mattarello o mettendoli in un mixer già spezzati. Amalgamate la polvere ottenuta con i biscotti con il burro fuso a bagno maria. Foderare uno stampo con della carta forno e posizionate la base che dovrà risultare compatta, per le dosi indicate sarà necessario sufficiente uno stampo da circa 22 cm. Riponete in frigo per circa mezz’ora in modo che la base si solidifichi.

Dedicatevi ora al ripieno della vostra torta, in una terrina iniziate a lavorare la ricotta insieme alla panna, aggiungete anche la vaniglia e lo zucchero a velo, mettete a bagno la colla di pesce e quando si sarà ammorbidita prelevatela e strizzatela. Mettete la colla di pesce in un pentolino con qualche cucchiaio di panna fresca e fatela sciogliere, lasciate intiepidire la panna e la gelatina e a questo punto unite in una ciotola la ricotta mescolando il tutto con un cucchiaio.

Tritate il cioccolato bianco e unite alla crema che avete ottenuto, togliete dal frigo la base per la cheesecake e versate al suo interno la farcitura. Livellate accuratamente la superficie con una spatola e rimettete il dolce in frigorifero per un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario sganciate il cerchio dallo stampo e prima di servirlo decorate la superficie con le fragole.