Lavastoviglie super efficiente, prova una volta al mese il trucco degli idraulici: sembrerà sempre nuova

Se vuoi avere una lavastoviglie sempre pulita e funzionante, allora dovresti provare con il trucco degli idraulici: fallo almeno una volta al mese.

La lavastoviglie – insieme al frigorifero e al forno – è probabilmente l’elettrodomestico più utilizzato e utile in cucina. Si tratta di un dispositivo che è riuscito a rivoluzionare la vita di casa, eliminando la necessità di dover lavare a mano i nostri piatti.

Tuttavia, per poter mantenere efficiente il suo funzionamento, è necessario effettuare una corretta manutenzione e pulizia. In tal modo, garantiremo non solo l’adeguato lavaggio di piatti, bicchieri, pentole e posate, ma anche una vita più lunga di questo dispositivo. Grazie al trucco degli idraulici potrai, infatti, ottenere una lavastoviglie sempre pulita e funzionante.

Lavastoviglie, fallo almeno una volta al mese e sarà sempre efficiente

Se cerchi di ottenere una lavastoviglie sempre pulita e straordinariamente funzionante, il consiglio degli idraulici è sicuramente ciò che fa per te. Seguire questa pratica una volta al mese ti permetterà di evitare che la tua lavastoviglie si danneggi in poco tempo. Così facendo, inoltre, permetterai una corretta pulizia delle tue pentole e padelle. Ti serviranno semplicemente degli ingredienti che, molto probabilmente, avrai già in casa. Ecco di cosa avrai bisogno.

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

1 spazzolino;

1 tazza d’acqua;

Sale per lavastoviglie;

Detersivo liquido per piatti;

1 tazza d’acqua demineralizzata;

2 cucchiaini di acido citrico.

La prima cosa che dovrai fare è smontare il filtro e le componenti presenti all’interno della lavastoviglie, come ad esempio il cestello, il carrellino e le eliche. A questo punto realizza una miscela fatta con bicarbonato di sodio, acqua e detersivo per piatti, applicandola in ogni zona dell’elettrodomestico. Per poter ottenere una pulizia migliore, aiutati con uno spazzolino da denti.

A questo punto, bisognerà risciacquare sotto l’acqua corrente e, aiutandoti con lo stuzzicadenti, elimina lo sporco che si trova nelle fessure difficilmente raggiungibili. Ora non dovrai fare altro che rimontare i pezzi che avevi precedentemente smontati, riempiendo lo scomparto apposito con il sale. In questo modo potrai anche tutelarti dalla formazione di calcare nella tua lavastoviglie.

Come ultimo passaggio, dovrai realizzare una soluzione con acqua demineralizzata e acido citrico. Una volta pronto, versa il composto sul fondo dell’elettrodomestico e realizza un lavaggio a vuoto non inferiore a 60 gradi. Così potrai ottenere una lavastoviglie disinfettata e pulita. Vedrai che difficilmente andrà incontro a rotture in futuro.