Asse da stiro, da tempo lo pulisco così: il metodo semplice ed efficace

Ogni volta che usi l’asse da stiro per mettere in ordine i tuoi abiti questi si sporcano? Non temere, abbiamo la soluzione che fa per te

Forse non è il primo oggetto che ci viene in mente al giorno d’oggi tra gli indispensabili e, di certo, il suo utilizzo si è molto ridotto rispetto a qualche decennio fa. Eppure, nonostante questo, il ferro da stiro con la sua asse continua a essere un evergreen nelle case di tutti noi: non si sa mai, d’altronde, quando arriva il momento di dover stirare all’ultimo secondo un abito che dobbiamo indossare ma che presenta qualche piega di troppo.

Insomma, forse le nuove generazioni saranno molto meno abituate al suo utilizzo rispetto alle generazioni delle nonne, eppure continua a far parte della categoria degli “immancabili”. Tuttavia, sono senz’altro numerosi i segreti che proprio questo oggetto alle volte ci nasconde e oggi vogliamo svelarle alcuni insieme a voi: in particolare, vogliamo soffermarci proprio sulla pulizia di questo oggetto e su come poter tenere pulito l’asse da stiro affinché non diventi un problema anche per i nostri abiti.

L’importanza di pulire l’asse da stiro

Ebbene sì, forse tra i tanti aspetti che fanno parte delle nostre faccende domestiche, tutti noi spesso e volentieri tendiamo a ignorare o sottovalutare l’importanza che può avere anche un asse da stiro pulito e soprattutto ordinato. Questo, però, non è solo importante per un fattore estetico (d’altronde, lo sporco non è mai piacevole da vedere) ma anche per una questione di efficienza. Il rischio, infatti, è quello di sporcare anche i nostri abiti puliti.

Proprio il calore che si attiva per il suo funzionamento, infatti, potrebbe comportare un vero e proprio problema per noi e per lo sporco che si fissa. Ma cosa possiamo fare allora per mantenere questo oggetto il più pulito possibile? Non temete, perché potremmo avere proprio la soluzione che fa per voi.

Come pulire l’asse da stiro in modo efficace

Ma arriviamo adesso al dunque della nostra questione e cerchiamo di capire come possiamo fare per pulire al meglio e senza troppi sforzi il nostro asse da stiro. Come prima cosa, non bisogna sottovalutare l’importanza di rimuovere in modo adeguato la polvere proprio dalla copertura superiore. Questa operazione, in realtà, andrebbe fatta in modo regolare e soprattutto periodica, mediante un cattura polvere o ancora un panno in microfibra che sia un poco inumidito (ma attenzione, non deve essere carico d’acqua).

Sempre per quanto riguarda la copertura, dopo aver rimosso la polvere, potrete lavarla mediante del detersivo mischiato a dell’acqua calda e a un po’ di sapone di Marsiglia. Approfittate, infine, del tempo necessario affinché la copertura si asciughi per occuparvi anche della superficie rigida. Questa può essere pulita con dell’aceto di vino bianco e dell’acqua, in modo tale da applicare anche un’azione disinfettante.