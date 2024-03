Aperitivo fra amici? Li ho stupiti con questa preparazione veloce e super gustosa

Finalmente ho messo tutti d’accordo con questa pietanza che preparo prima di ogni aperitivo fra amici: tutto quello che utilizzo ed i vari passaggi.

Aperitivo fra amici? Ti dico come io stupisco i miei ospiti. Con l’arrivo della primavera si sa è un piacere trascorrere del tempo con le persone a cui vogliamo bene, magari sorseggiando un buon bicchiere di vino. In questo periodo, giardini e terrazzi tornano ad essere i protagonisti indiscussi e, dunque, perché non invitare amici e parenti per un aperitivo?

Per farlo dobbiamo, dunque, pensare ad una gustosa pietanza che metta tutti d’accordo. A tal proposito, da tempo io ho scelto una preparazione super gustosa. Inoltre, per realizzarla sono necessari solo una manciata di minuti, dunque, non preoccupatevi non sarà necessario essere esperti di cucina e, soprattutto, non c’è la necessità di cuocere nulla.

Aperitivo fra amici preparalo così

I miei amici il più delle volte mi chiamano dicendo che stanno arrivando, per molto tempo sapere del loro arrivo, pochi minuti prima, mi faceva entrare nel panico, ma da qualche tempo non è più così, il motivo? Preparo per loro una pietanza gustosa e semplice, come la torta salata con scamorza, zucchine, prosciutto e patate, che li lascia e che li a bocca aperta. Di cosa sto parlando? Di semplici stuzzichini che sono un’esplosione di gusto. La crema che preparo mi fa ricevere moltissimi complimenti.

Non mi resta che condividere con voi tutti i dettagli, così da prepararla al prossimo aperitivo con amici e parenti. Con la quantità di ingredienti che vi fornirò ne potrete 12, dunque, raddoppiate la dosi se stanno per arrivare moltissimi ospiti. Prima di iniziare tirate fuori i seguenti prodotti: caprino (100 grammi), menta (4 foglie), aneto (rametti), prosciutto crudo (3 fette), olio extravergine d’oliva, pepe nero, sale e, infine, delle sfoglie a quadretti di pane croccante.

Come preparo i miei stuzzichini

In primis, io mi occupo di preparare la crema al caprino, dunque, mi servo di un contenitore e al suo interno colloco il formaggio che schiaccio con una forchetta, in secondo luogo spezzetto le erbe aromatiche e le aggiungo. Nel frattempo, aggiungo olio extravergine (non esageriamo con la dose) e, infine, pepe e sale.

Io di solito, a questo punto, colloco su un tavolo tutte le sfoglie che voglio condire e servendomi di un cucchiaio aggiungo una noce della crema, poi il prosciutto (le fette dovranno essere arrotolate). Per completare il tutto aggiungo un ciuffetto di aneto e una foglia di menta. Come per magia il nostro aperitivo è pronto e i miei ospiti potranno leccarsi i baffi.