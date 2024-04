Ammorbidente, l’ho provato anche per altre faccende domestiche: che risultati

Ammorbidente, ho trovato diversi metodi per utilizzarlo nelle faccende domestiche: i risultati mi hanno lasciato a bocca aperta.

Chi l’ha detto che l’ammorbidente non può essere utilizzato per pulire alcune zone della casa? Siamo portati a pensare che questo prodotto possa essere impiegato solo per il lavaggio dei vestiti, ma è veramente così? La risposta è assolutamente no.

In commercio, ormai da tempo, ne esistono moltissimi e siamo liberi di scegliere la fragranza che più ci sta a cuore, ma avete mai pensato di utilizzare l’ammorbidente anche per altro? A tal proposito, oggi vi sveleremo tre trucchi per farlo.

Ammorbidente per cosa si può utilizzare

L’ammorbidente è molto utilizzato, basti pensare al bucato, ma molti non sanno che questo può essere utilizzato anche per altre mansioni. Trattandosi di un prodotto che quasi tutti conservano a casa, basterà fare una prova e capire che in realtà potrebbe tornarci utile. Non ci resta che capire dove può essere utilizzato.

Questo prodotto è in grado di profumare i nostri vestiti, quando vengono usciti dalla lavatrice è impossibile non rendersi conto dell’incredibile profumo e sono moltissimi quelli che pagherebbero per sentire la fragranza anche in altri punti della casa, dunque, perché non utilizzarlo per fare altro? Non tutti sanno che l’ammorbidente è perfetto per lucidare l’acciaio, ebbene sì, in tal senso potrebbe essere un ottimo alleato per pulire il lavello della cucina e il piano cottura, per cui esistono anche altri trucchi per la pulizia. Attenzione, però, prima io creo una miscela, questa dovrà essere composta da 1 litro di acqua, due cucchiai di ammorbidente e, infine, mezzo bicchiere di succo di limone. Poi, verso il tutto all’interno di un flaconcino spray e agito per qualche secondo. La soluzione andrà nebulizzata sulle parti che più ci interessano e poi sarà necessario pulire con un panno, dopo qualche secondo risciacquiamo per evitare aloni.

Come utilizzare l’ammorbidente: i consigli

Col tempo, si sa, i tappeti tendono a diventare più duri al tatto, ma nessun problema in nostro aiuto potrebbe arrivare ancora una volta l’ammorbidente. In questo caso, io diluisco un cucchiaino di ammorbidente in un litro d’acqua, serviamoci ancora una volta di un flaconcino spray e spruzziamo la miscela sul tappeto, muniamoci di una spazzola a setole morbide e spazzoliamo per circa cinque minuti, lasciamo asciugare e finalmente il nostro tappeto sarà come nuovo.

Non finisce qui perché l’ammorbidente potrebbe tornare utile specie se dobbiamo pulire e detergere i vetri. Ancora una volta creo una miscela con il prodotto e dell’acqua calda che andrà nebulizzata sulle superfici. Infine, procediamo con un panno morbido strofinando.